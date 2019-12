La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) informó que cuatro distritos del Callao (La Punta, Bellavista, Callao y La Perla) no contarán con el servicio de agua potable desde las 9:00 a.m. del 27 hasta las 8:00 a.m. del 28 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, la restricción se dará por las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Asimismo, detallaron que, para minimizar la afectación, la AATE, en coordinación con Sedapal, pondrán a disposición camiones cisterna.

La distribución de agua potable será de forma gratuita. Sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias.

Los camiones cisterna distribuirán agua potable desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. del 27 de diciembre, en los siguientes puntos:

Puntos de distribución de agua potable. (Foto: AATE)

Dato:

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, será el primer subterráneo del país, que permitirá movilizar a más de 1 millón de personas de Ate al Callao en 45 minutos.