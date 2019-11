Paracas. Gonzalo Galdós, presidente de CADE Educación 2019 y gerente general de Futura Schools ve el tema de la educación peruana con una mezcla extraña entre esperanza y preocupación. A su criterio el tema educativo en América Latina se ha politizado tanto que a los países les cuesta reconocer que los estados no son capaces de lograr —solos— los cambios transformadores que se requieren en el sistema educativo para cerrar la brecha de formación de talento necesarios para enfrentar un mundo que cada vez va a ser mucho más complejo en términos de demanda de competencias que los niños y jóvenes hoy no tienen.

“Mientras no haya ese reconocimiento de que no tenemos la capacidad de enfrentar esos cambios como estado, como sector público solamente, estamos condenados a solamente poner una cortina detrás del problema y tratar de a través de pequeñas acciones olvidarnos de cal es el problema central”, sostuvo Galdós, en entrevista a Gestión durante la CADE 2019.

Desde su perspectiva uno de las razones por los que el Estado no puede enfrentar el problema solo es porque no basta voluntad política y presupuesto sino de capacidad de gestión.

“Honestamente creo que todos los gobiernos han tenido la voluntad de contribuir con la educación, yo creo que todo ministro que ha pasado por la cartera ha tenido una intención honesta y real de mejorar la educación del país y algunos han logrado aumentos presupuestales importantes sin embargo ¿cuál ha sido el legado?”.

Galdós considera que por un modelo mental los peruanos pensamos que solucionar el problema de la educación requiere solo voluntad política y de recursos y en todo este tiempo los avances han sido mínimos, en cambio en el sector privado si se han visto avances significativos porque hay una diferencia entre el sector público y privado que no es menor y es la capacidad de gestión.

“Los privados están mucho mejor entrenados para utilizar mejor los recursos en el logro de objetivos de aprendizaje, de captación de alumnos, de infraestructura adecuada. Es verdad que ha habido malos empresarios en educación y estafas educativas, pero tampoco podemos negar algo que las mejores universidades, los mejores institutos y los mejores colegios del país son, por lo general, privados”.

Profesores

Para Gonzalo Galdós el problema también pasa por “el elefante en la cristalería” del que nadie quiere hablar por razones ideológicas y políticas que es el profesor.

“A veces me cuesta mucho trabajo, con el respeto debido a los profesores, poner este tema porque no es políticamente correcto, pero generacionalmente tiene que haber un recambio a profesores de este siglo con las competencias adecuadas porque no puede haber porque no puede haber educación de calidad sin profesores de calidad. No se puede hablar de mejores condiciones para los maestros sin relacionarlo con el perfil de maestro que se requiere”.

Para Galdós es necesario de una forma racional coherente y bien organizada promover una jubilación temprana de un grupo de profesores para generar un proceso de renovación que será apenas el inicio de una verdadera reforma educativa, “con la que muchos gobiernos se han llenado la boca pero ninguno ha podido realizar”.