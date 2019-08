El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, comentó que las relaciones con el alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, son “muy buenas” y que están llegando a un entendimiento positivo en las conversaciones para concluir el by pass ubicado en el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria.

“Con el alcalde Jorge Muñoz tenemos muy buenas relaciones, estamos entendiéndonos. Falta reunirnos definitivamente y definir el trazo del nuevo cerco perimétrico en el tema del by pass”, dijo en Canal N.

Recordó que el proyecto de la comuna limeña durante la gestión de Luis Castañeda implicaba la realización de una “oreja” en el interior del centro de estudios, lo que afectaba 28 mil metros cuadrados de la universidad.

“Prácticamente cortaba la circulación interna de la universidad. Entonces, protestamos no solo porque nos quitaban 28 mil metros cuadrados, sino que en forma prepotente destruyó el cerco perimétrico. No fue una forma correcta y la protesta se basó en eso, por la agresión y prepotencia”, indicó.

Sobre el reciente pedido de la Municipalidad de Lima a la UNMSM para que esta ceda ya no 28,000 metros cuadrados, sino 9,500 metros cuadrados de su terreno, el rector señaló que las autoridades de ambas instituciones se encuentran en conversaciones finales y que el centro de estudios sí estaría dispuesto a aceptar esa propuesta, ya que solo se verían comprometidas algunas áreas verdes y unas estructuras que tendrían que ser reubicadas.

“Si llegamos a un acuerdo con el alcalde, le quedaría la labor de hacer la convocatoria de la obra, que está valorizada en S/ 6 millones y que sería ejecutada por la municipalidad. Creo que sí hay voluntad. Con el actual alcalde nos hemos reunido en varias oportunidades, hemos dejado que nuestros equipos técnicos coordinen y estamos en la etapa final. Solo falta decir si estamos de acuerdo con el trazo final y todo estaría solucionado”, aseveró Cachay.

“Pienso que si es aprobada la propuesta, no habrá ninguna oposición por parte de los profesores o alumnos. No podemos seguir viviendo otros 12 años más de inseguridad, no tenemos paraderos oficiales, no hay iluminación en la noche”, puntualizó.