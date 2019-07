Brasil vs Perú: Así están valorizados los jugadores que jugarán la final de la Copa América Todo el plantel de la selección brasileña vale US$ 1.11 billones, mientras que el combinado peruano vale US$ 52.50 millones

- / - Allison - El guardameta brasileño está valorizado en US$91.20 millones. (Foto: Reuters) - / - Dani Alves - El lateral derecho de la canarinha vale US$2.85 millones. (Foto: AFP) - / - Marquinhos - El zaguero brasileño está valorizado en US$74.10 millones. (Foto: AFP) - / - Thiago Silva - La ficha del defensor brasileño cuesta US$11.40 millones. (Foto: AFP) - / - Alex Sandro - El lateral izquierdo de la selección brasileña cuesta US$51.30 millones. (Foto: AFP) - / - Casemiro - El centrocampista brasileño está valorizado en US$68.40 millones. (Foto: AFP) - / - Arthur. La ficha del volante brasileño está valorizada en US$79.80 millones. (Foto: AFP) - / - Philippe Coutinho. El extremo izquierdo de la selección brasileña vale US$102.60 millones. (Foto: AFP) - / - Everton. El extremo derecho de la selección brasileña vale US$22.80 millones. (Foto: AFP) - / - Roberto Firmino. El centrodelantero brasileño está valorizado en US$91.20 millones. (Foto: AFP) - / - Gabriel Jesus. El atacante brasileño vale US$79.80 millones. (Foto: AFP) - / - Gallese - El pase del portero peruano vale US$ 2.26 millones. (Foto: AFP) - / - Advíncula - El lateral peruano está valorizado en US$3.42 millones. (Foto: AFP) - / - Carlos Zambrano - El pase del zaguero vale US$1.71 millones.(Foto: AFP) - / - Luis Abram - El back central peruano está valorizado en US$1.14 millones. (Foto: AFP) - / - Miguel Trauco - El lateral izquierdo peruano vale US$2.00 millones. (Foto: Reuters) - / - Renato Tapia - El centrocampista está valorizado en US$3.42 millones.(Foto: Reuters) - / - Yoshimar Yotún - La ficha del volante peruano vale US$3.42 millones. (Foto: Reuters) - / - Edison Flores - El extremo izquierdo está valorizado en US$1.14 millones. (Foto: Reuters) - / - André Carrillo - El pase del extremo peruano vale US$ 7.9 millones. (Foto: Reuters) - / - Christian Cueva - La ficha del mediocampista vale US$5.70 millones. (Foto: Reuters) - / - Paolo Guerrero - El capitán de la selección peruana vale US$3.42 millones. (Foto: Reuters) - / -