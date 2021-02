El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó hoy el reglamento nacional para el fomento del chatarreo voluntario, con el cual busca incrementar el retiro definitivo de los vehículos antiguos y en mal estado. De esta manera el sector busca reducir los accidentes de tránsito y evitar contaminar el ambiente.

El reglamento establece que el MTC, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y las municipalidades provinciales son las encargadas de formular y aprobar los programas de chatarreo.

Estos programas permitirán retirar los vehículos más antiguos que se encuentran prestando servicios de transporte de carga y pasajeros o establecer planes para la renovación de vehículos particulares.

Para aprobar un programa de chatarreo, las citadas entidades deben realizar un diagnóstico sobre la antigüedad del parque vehicular en su ámbito territorial y el impacto negativo que los vehículos tienen en la calidad del aire. Así se podrá determinar el número de vehículos que debe ser objeto de chatarreo e identificar los potenciales beneficiarios de los incentivos que se otorgarán.

Incentivos

De acuerdo con el reglamento, los incentivos serán económicos y no económicos. En el caso de los beneficios económicos, habrá dos tipos de compensaciones. Una será no condicionada a la renovación del vehículo, que permitirá al beneficiario disponer libremente de este dinero. Si el beneficio se entrega por una unidad de servicio de transporte, el propietario no tendrá la posibilidad de reemplazarla por otra unidad.

El otro tipo de compensación económica estará condicionado a la renovación del vehículo. El dinero es entregado para la adquisición de otra unidad pero más eficiente y amigable con el medioambiente.

En la categoría de incentivos no económicos, el reglamento contempla otorgar puntajes para los procesos de selección dirigidos a la implementación de sistemas de transporte público o el acceso a programas de capacitación.

Restricciones

Según las restricciones establecidas en la norma, no se otorga incentivos en los siguientes casos:

a) Abandono vehicular declarado por la autoridad competente.

b) No aprobar la inspección técnica vehicular.

c) Superación de la antigüedad máxima para prestar el servicio de transporte, salvo en el caso de los vehículos de colección acreditados como tales.

Además, se precisa que las Entidades Promotoras no pueden proponer incentivos que consistan en la eliminación de antecedentes vinculados a supuestos sobre responsabilidad administrativa, civil o penal, como la condonación o reducción de multas, o amnistías.

Por último, se indica que en el plazo de 60 días calendario el MTC deberá aprobar las resoluciones con la metodología para el cálculo de los incentivos, la metodología para el cálculo de emisiones evitadas con la implementación de los programas, entre otras normas complementarias.

Señalan riesgos

En opinión de Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, el factor económico va a determinar si este programa funciona o no. “Aún no queda claro de dónde va a salir el dinero, solo cuando se defina eso, se sabrá que va a ser permanente (...). Si el dinero va a ponerlo el Estado, habría que ver de dónde saldrá, teniendo en cuenta todo lo que está gastando por la pandemia”, dijo a gestion.pe.

También advirtió que los propietarios de vehículos de transporte público podrían aprovechar la norma para acceder al bono del chatarreo un año antes de tener que retirarlo sí o sí, por haberse cumplido su tiempo límite de uso.

Por otro lado, señaló que aún queda por definir a quiénes se dirigirá primero el programa. Desde su punto de vista, debe priorizarse la renovación del transporte público, con el fin de que los vehículos de tamaño mediano o pequeño puedan ser reemplazados por buses más grandes, y así reducir los contaminantes en el ambiente.