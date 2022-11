El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó otorgar un crédito de US$ 150 millones a Perú para mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en poblaciones rurales del país, informó este lunes la agencia oficial Andina.

De acuerdo con la información, el crédito tendrá un período de desembolso de seis años y un plazo de amortización de 15 años, además de un período de gracia de siete años y una tasa de interés en dólares basada en Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

La nota señaló que el costo total del programa asciende a US$ 232,2 millones, US$ 150 millones de los cuales serán financiados por el BID, y los otros US$ 82,2 millones con aporte local.

La desigualdad de acceso al agua en Perú es de más del 17% entre zonas urbanas y rurales, mientras que la zona urbana cuenta con un 95% de acceso a la red de saneamiento pública, solo el 78% del área rural dispone del servicio, añadió.

En ese sentido, las obras buscan contribuir a ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento en hogares, centros de salud, educativos y organizaciones sociales, así como trabajar en “mejorar la sostenibilidad de los sistemas construidos” en el país andino.

Además, fortalecer las capacidades de las juntas administradoras de los servicios de saneamiento, e incluir a poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, para que aumenten su participación y liderazgo en la prestación del servicio.

También se apoyará el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras para mejorar la eficiencia operativa y de gestión del organismo ejecutor, que será el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).

Estos diseños incluirán “consideraciones de cambio climático, con soluciones resilientes a sequías y sistemas de saneamiento con baja emisión de carbono, infraestructura inclusiva con construcciones de servicios sanitarios con accesibilidad universal y con medidas de gestión ambiental y social”, concluyó la información.