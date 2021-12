Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre servicios públicos en América Latina proyectó que el Perú tendría que invertir US$ 20,901 millones en esta década (2020-2030) para cerrar la brecha que afecta a sus servicios de saneamiento.

Sin embargo, una baja ejecución presupuestal constante en ese rubro parece hacer incumplible esa meta.

Inversión requerida

El informe detalla cuánto se tendría que invertir en cada uno de los tres servicios en el sector saneamiento (provisión de agua potable, alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales) en los siguientes diez años.

Solo en el caso de la provisión de un servicio de agua potable seguro, nuestro país tendría que destinar US$ 7,936 millones en ese periodo. De esto, US$ 5,300 millones se requerirían para construir nueva infraestructura (redes de agua), y el resto se destinaría para el mantenimiento y reemplazo de las redes de agua existentes.

Desagües

Para el caso de alcantarillado, el Perú necesitaría invertir US$ 11,943 millones, de los cuales US$ 8,584 millones se tendrían que destinar a nueva infraestructura, y el resto iría para el reemplazo de la actual infraestructura de desagües o para su mantenimiento. Y para llevar a cabo proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales se tendría que invertir US$ 1,022 millones.

Esos requerimientos llevan al monto total antes citado ( US$ 20,901 millones u S/ 84,440 millones). Es decir, esto correspondería a un gasto promedio anual de S/ 8,444 millones en diez años.

Baja ejecución

Sin embargo, el presupuesto asignado a saneamiento cada año no alcanza para cubrir las cifras estimadas por el BID.

Según Transparencia Económica del MEF, el presupuesto institucional modificado (PIM) para proyectos de saneamiento en los últimos cuatro años (2018-2021) -en promedio cada año- fue S/ 6,273 millones (en el 2021 es de S/6,253.9 millones, al 25 de diciembre).

En segundo lugar, al analizar los niveles de ejecución del PIM, se advierte un devengado total (de los tres niveles de gobierno, en conjunto) que en los últimos cuatro años apenas llega hasta el 60%.

Por ejemplo, en el 2018 se ejecutó el 58% de ese presupuesto, en el 2019 el 57%, en el 2020 el 55.5%, y en lo que va del 2021 el 60.6% (ver gráfico).

En conclusión, el Estado ejecutó en los últimos cuatro años en promedio poco más de S/ 3,000 millones anuales. Eso es menos de la mitad (42.8%) de lo que el país requiere (S/ 8,444 millones anual) para cubrir su brecha en estos servicios al 2030.

En la región

Al compararse las necesidades de inversión en saneamiento con otros países que registra el estudio del BID, las del Perú resultan mayores que en el grueso de países de la región, siendo superado con mayor cobertura de esos servicios incluso por Bolivia o Venezuela.

Cifras y Datos

- Brecha. Hay 4.4 millones de personas en zonas urbanas del país sin acceso al agua potable.

- Regiones. El 21% de población urbana en Amazonas no tiene agua potable, y en Áncash el 18%.

- Capital. En Lima Metropolitana hay 1.7 millones sin acceso al agua potable, según estudio de Vivienda.

El Dato

Brecha. Según un estudio del sector Vivienda, las regiones con mayor brecha de estos servicios son Loreto (38.7%), Ucayali (37.7%), Madre de Dios (28.7%), Pasco (25.7%), Huánuco (24.3%) entre otras.