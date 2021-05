El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación, publicó la lista de los 3,003 seleccionados del segundo momento de postulación de Beca 18, convocatoria 2021.

En un comunicado, la entidad informó que los talentos tendrán la oportunidad de estudiar carreras profesionales en las mejores Instituciones de Educación Superior (IES) del país con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

La lista completa se publicó en la página web del concurso. Los seleccionados fueron elegidos en estricto orden de mérito y tomando en cuenta ciertos requisitos, como alto rendimiento académico en los dos últimos años de la secundaria, condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh, o de vulnerabilidad y características de las IES y carreras (ranking de calidad de IES, gestión de la IES, priorización de carreras y retorno estimado de la carrera).

Los seleccionados tienen hasta el 27 de mayo para aceptar o renunciar a la beca, que cubre costo de examen o carpeta de admisión (cuando corresponda), matrícula, pensión de estudios, idioma inglés (solo para estudios universitarios), laptop y útiles de escritorio.

También reconoce movilidad local, alimentación, alojamiento (cuando corresponda), transporte interprovincial (solo al inicio y término de la beca), entre otros.

En la presente convocatoria se dividió el concurso en dos momentos. Los jóvenes no seleccionados y no aptos en el primer momento pudieron volver a postular en el segundo momento, junto con los preseleccionados que no postularon en el primer momento.