Además de la constancia de ingreso a una institución de educación superior, los más de 17,000 preseleccionados del concurso Beca 18 -convocatoria 2022- deberán presentar el certificado de estudios de su colegio, que acredite que hayan culminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE).

Así lo recordó Lisbeth Bohorquez, analista de la Oficina de Gestión de Becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu).

Explicó que, de acuerdo a las bases de la convocatoria publicadas en www.pronabec.gob.pe/beca-18, el certificado del colegio deberá de cumplir las siguientes características:

1.- Si el preseleccionado egresó de un colegio EBR después del 2014, debe verificar si cuenta con información en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie) para obtener su certificado desde la plataforma virtual del Minedu en https://certificado.minedu.gob.pe o la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA), que puede obtenerla desde https://constancia.minedu.gob.pe . Ambos trámites son gratuitos.

- Si el preseleccionado postula con la CLA, esta debe tener, como mínimo, las notas de los dos últimos grados concluidos de la secundaria.

- El Certificado Oficial de Estudios o la CLA deben tener la anotación de aprobado en el campo de “Situación final”, solo así podrá acreditar el requisito de haber culminado la secundaria.

- Si el preseleccionado egresó de un colegio EBR antes del 2014 o de un colegio EBA o no cuenta con información en el Siagie, debe presentar el Certificado Oficial de Estudios (amarillo) visado por la UGEL (todos los grados y ambas caras) o, de manera excepcional, con firma y sello del director del colegio.

-Postulación-

El Pronabec mencionó que el primer momento de postulación al concurso culmina el 1 de marzo del 2022 y los resultados de los primeros 2,000 ganadores se publicarán el 18 del mismo mes.

Añadió que los preseleccionados que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos en esta primera etapa podrán volver a postular en el segundo momento, que se iniciará el 28 de marzo próximo, es decir, tendrán dos oportunidades de obtener la beca.

Beca 18-2022 otorgará, en estricto orden de mérito, 5,000 becas integrales para que talentos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad estudien una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

Para obtener mayor información, se invita a los preseleccionados a revisar las bases del concurso en www.pronabec.gob.pe/beca-18/ o llamar a la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.sa