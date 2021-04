1 de 7

Este lunes 26 y martes 27 de abril se realiza la vacunación de adultos mayores de 80 años que no pudieron asistir a su cita, o no se les programó por no haber actualizado sus datos. Uno de los puntos en los que se inmuniza a las personas de este grupo etario es el estadio municipal Luis Gálvez Chipoco, Barranco. (Fotos: Jessica Vicente/ @photo.gec)