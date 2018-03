Barata revela que Odebrecht apoyó las campañas de los congresistas de Fuerza 2011

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no solo contó detalles del presunto financiamiento a la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011, sino también de sus propios congresistas.

El portal de investigación IDL-Reporteros difundió el audio del interrogatorio realizado al empresario en Brasil, en febrero pasado.

Ante los fiscales peruanos, Barata señaló que supuestamente los recursos entregados al exsecretario de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, también fueron utilizados por los aspirantes al Congreso y Parlamento Andino en sus respectivas campañas.

“(El dinero) era utilizado por todos”, indicó el empresario.

Apoyo de la empresa

Barata, según detalla IDL-Reporteros, contó que algunos candidatos de Fuerza 2011, sobre todo de provincia, buscaban a los encargados de las obras que ejecutaba Odebrecht para que les brinden algún apoyo.

“Pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Este tipo de apoyo también ocurría”, manifestó.

Sin embargo, este dijo no tener una relación de los candidatos de Fuerza 2011 que fueron, de alguna forma, beneficiados con este tipo de favor.

Respecto a los encargados de las obras que apoyaron a estos congresistas, Barata indicó que estas personas tenían total independencia para actuar; es decir, hubo una delegación de funciones.

“Ahora, si hubo algún aporte de dinero, ahí si tenían que pedir mi autorización”, recalcó el empresario brasileño.

Sabían de los pagos

Jorge Barata indicó que tanto Marcelo Odebrecht, exCEO de la empresa, como Luiz Mameri, exvicepresidente de la compañía, sabían de los pagos realizados para la campaña de Keiko Fujimori.

“Las entregas (de dinero) fueron hechas por mí. Pero él (Marcelo Odebrecht) tenía eso en su cabeza”, enfatizó.

La ruta del dinero

El empresario también detalló la ruta del dinero que siguió el aporte entregado a la campaña de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

“Para los primeros US$ 500,000 preparé un email para Mameri, quien autorizó el aporte, y a partir de ahí yo entré en contacto con personal de Operaciones Estructuradas (coimas). Pedí que me envíen los dólares. Ellos me entregaron los dólares en el Perú, en mi oficina”, enfatizó ante los fiscales peruanos.