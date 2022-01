El saliente ministro del Interior, Avelino Guillén, recibió un reconocimiento este lunes en la sede de la Región Policial Lima, en Cercado de Lima, donde sostuvo que desde el inicio de su gestión tuvo como objetivo primordial empoderar a la Policía y que logren el reconocimiento de la ciudadanía.

Asimismo, Guillén entregó al general Jorge Luis Angulo Tejada, jefe de la Región Policial Lima, un reconocimiento de su despacho por la labor realizada. Además, expresó que fue un honor trabajar con la institución policial.

“Yo creo que su presencia, señor ministro, es un acto de reconocimiento a todos nuestros oficiales y suboficiales, del más antiguo al menos antiguo que de una otra manera participamos siempre en el control social, con dificultades, de repente con accidentes, con incomprensiones (...) La Policía se mantiene unida, nos mantenemos calmos, nos mantenemos firmes. Gracias por su presencia al señor ministro, siempre usted tiene las puertas abiertas de esta región, de esta gran unidad policial. Reciba usted la gratitud y reciba usted los aplausos institucionales de la región policial Lima”, manifestó el general Angulo Tejada, quien le hizo entrega de un presente al ministro Guillén.

Avelino Guillén recibe reconocimiento en sede policial: “No al manoseo político de la Policía” | VIDEO

Al respecto, el titular del Interior destacó que para él es “muy reconfortante poder representar esta emblemática dependencia policial”. “Yo desde que inicié mi gestión tuve un objetivo inicial, principal, empoderar a la Policía, que logre el reconocimiento de la sociedad por el aporte que ustedes hacen todos los días. (...) En ese camino he tenido el honor de conocer a muchos oficiales y subalternos a quienes he podido ver su entrega, su desprendimiento al servicio de la Policía. Solamente me queda invocarles con todo respeto a que continúen trabajando con la misma mística como ha señalado el general Ángulo, con unidad”, señaló. “(...) Un gran abrazo y seguimos adelante”, finalizó.

En otro momento, el saliente ministro se dirigió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde aseveró que es “un honor estar en la Policía”. “Para mí es un honor estar frente a ustedes y poder expresarles mi reconocimiento por su trabajo (...) Que la Policía recupere su lugar, que se le respete la institucionalidad. No al manoseo político de la Policía. En tal sentido, mi respeto, mi reconocimiento y felicitación a todos ustedes. Sigan adelante queridos hermanos policías”, puntualizó.