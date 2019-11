La presidente de la ATU, María Jara, aseguró que los choferes de los taxis colectivos solo podrán formalizarse si es que brindan el servicio de transporte urbano de pasajeros en un microbus o bus y con estándares de calidad. En ese sentido, reiteró que no cabe la formalización de los taxi colectivos y menos “a consta de un chantaje”.

“La posibilidad de formalizarse (de los taxis colectivos) está en tener una unidad -mínimo un microbus o bus-, desde la ATU estamos trabajando en cerrar el nuevo mapa de transporte (urbano) para marzo o abril y a partir de ello, con planificación sin criterios que generen que la población termine aceptando un servicio de mala calidad, se pueda dar salto para que todos podamos tener mejores servicios de transporte, de calidad y seguros”, afirmó en entrevista con radio Exitosa.

Agregó que la violencia -en relación a la paralización de los taxi colectivos- “no es la manera de solucionar el problema”.

“Este es un chantaje, si están preocupados y quieren formalizarse van a poder organizarse para adquirir unidades de transporte. Ellos tienen que adecuarse al sistema y no al revés ”, específico.

Jara asimismo comentó que los concesionarios de transporte de los Corredores Complementarios han anunciado que están listos poner en servicio 60 unidades de transporte. “Eso quiere decir, que en estos momentos pueden ir ingresando buses, mejorando la frecuencia, pero si consentimos que sigan los autos colectivos en espacios en las que deben circular los buses, no vamos a romper nunca este círculo”, subrayó.

Anotó también que no es posible resignarse a la continuidad de un servicio que no óptimo, ni seguro. “No podemos resignarnos a que 80 pasajeros que puedan ser transportados en bus de 12 metros, sean movilizados en 20 automóviles eso hacen que las vías colapsen”.

“Los autos colectivos (simplemente) no pueden circular como parte del Sistema Integrado de Transporte. Este es un sistema que se va implementar de manera paulatina. Tenga en cuenta que la ATU no ha asumido la total de competencia y tenemos casi 120 inspectores, que han realizado algunos operativos. Estamos recuperando el orden, pero no vamos a ceder a un chantaje”, afirmó.