La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que a partir del lunes 27 de julio los ciudadanos que no lleven protectores faciales no podrán utilizar el transporte público, puesto que, de lo contrario, los conductores serán sancionados con multas y la retención de su licencia de conducir.

“Durante esta semana hemos realizado una fiscalización orientativa en distintos puntos de Lima y Callao, verificando que un 69% de usuarios ya portan el protector facial, lo cual saludamos y felicitamos. Sin embargo, existe todavía un 31% de usuarios que no acatan esta disposición, quienes no solo se exponen a contraer la Covid-19, sino representan un riesgo para los demás pasajeros. Desde este lunes 27 de julio, aquellos que no cuenten con uno de estos implementos no podrán utilizar el transporte público”, indicó el director de Fiscalización y Sanción de la ATU, Eduardo Melgar.

En ese sentido señaló que, si los fiscalizadores de la ATU, desplegados en diferentes puntos de mayor concentración de personas en Lima y Callao, verifican que se incumple esta medida, procederán a retirar al pasajero de la unidad e impondrán al conductor una multa de S/ 430 (10% de la Unidad Impositiva Tributaria) más la retención de su licencia de conducir. Esta disposición también alcanza a los cobradores de las unidades.

“Nuestra exhortación a los ciudadanos a no perder su viaje, no se les va a permitir subir a las unidades sin su protector facial y si lo hacen, serán retirados”, agregó Melgar.

En la misma línea, desde el 20 de julio se había hecho obligatorio el uso de los protectores faciales en los buses del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima, como medida complementaria además de la mascarilla, para la protección del contagio del coronavirus.

En el caso del Metropolitano y los corredores complementarios, la Municipalidad Metropolitana de Lima había indicado que los usuarios que no porten el protector facial no podrán hacer uso de ambos sistemas de transporte, ingresar a las estaciones ni abordar los buses.