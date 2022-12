A lo largo del 2022 el gobierno decretó un total de seis días como no laborables cuyas horas tuvieron que ser compensadas posteriormente. A puertas de cerrar el año, los trabajadores del sector público se han preguntado si el viernes 30 de diciembre también podrán disfrutar de un día libre ¿Será feriado o día no laborable? Aquí te contamos todos los detalles.

En el marco de las celebraciones por Navidad los trabajadores del sector público tuvieron el 26 de diciembre como día no laborable lo que sumado al sábado 24 y domingo 25 de diciembre hicieron de estos días un feriado largo.

Tras ello, llega la fiesta de Año Nuevo y muchas personas ya se preparan para realizar viajes y otros planes con la finalidad de despedir de la mejor manera el 2022.

El Año Nuevo cae sábado 31 de diciembre; sin embargo, muchas personas se han preguntado si el viernes 30 tampoco se trabaja para así disfrutar de un feriado largo sumado con el domingo 1 de enero de 2023.

En el 2022 fueron varios días declarados como días no laborables. (Foto: GEC)

¿EL VIERNES 30 DE DICIEMBRE ES FERIADO?

Esta es una de las grandes interrogantes que se hacen muchos ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

Es importante mencionar que el gobierno emitió el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM donde se establece que el viernes 30 de diciembre es considerado como día no laborable y no como un día feriado.

¿SE DEBEN PAGAR LAS HORAS DESCANSADAS?

Así es, como el viernes 30 de diciembre es día no laborable las horas deberán ser compensadas dentro de los diez primeros días posteriores a esto; es decir, hasta el viernes 13 de enero teniendo en cuenta únicamente los días laborables del mes.

DÍAS NO LABORABLES DEL 2022

El gobierno decretó varios días no laborables en lo que va de este 2022 que ya termina. Así tenemos:

Lunes 2 de mayo

Viernes 24 de junio

Lunes 29 de agosto

Viernes 7 de octubre

Lunes 31 de octubre

Lunes 26 de diciembre

Viernes 30 de diciembre

En los feriados y días no laborables las personas aprovechan para hacer turismo. (Foto: GEC)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.