Este año arranca calificación con letras en 1ero de secundaria: ¿cuándo se sumarán los demás grados?

Este año, se inicia una nueva forma de calificación -distinta a la vigesimal (de 0 a 20)- para los estudiantes de secundaria, empezando por los que cursan el primer año de secundaria , que se basa en letras similar a la utilizada en la calificación de primaria e inicial.

Si bien, en un inicio se planteó para que sea implementada a partir de este año en todos los estudiantes de secundaria, posteriormente se determinó -desde el Ministerio de Educación- que sea progresivo.

La meta, explicó a Gestión.pe la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, es que al 2021 todos los estudiantes de educación secundaria sean calificados bajo cuatro escalas AD, A, B y C .

"El esquema de evaluación actual, de escala vigesimal, no nos ayuda mucho en la implementación de un currículo por competencias, por lo se requiere una escala para saber cómo es el avance en el aprendizaje de los jóvenes", explicó la viceministra. Ante lo cual, se decidió desde el Minedu usar la misma escala que primaria e inicial.

Helfer precisó que se decidió iniciar -este año- la calificación por letras con los estudiantes de primero de secundaria dado que los padres familia y los propios alumnos ya conocen este sistema. ¿Cuándo se sumarán los demas grados?

Al respecto, la viceministra comentó que los demás grados se sumarán de manera progresiva, por lo que se evaluará -este año- como es la receptividad de los jóvenes, docentes y padres de familia del primero de secundaria a la nueva escala de calificación para realizar "ajustes" en caso se requiera.

" La idea es que este sistema de calificación tiene que estar aplicado a todo el sistema en el 2021. Durante los años que quedan hasta el 2021, lo que vamos a hacer es ir afianzando porque los cambios no son de la noche a la mañana", dijo.

"(¿Cómo se va avanzar en la implementación de la calificación por letras') Eso lo vamos a evaluar paulatinamente porque dependerá de la forma en que sea aceptada este año", agregó. No obstante, no descartó que se esperaría para el siguiente año (2020) se sumen paulatinamente el segundo, tercero y cuarto de secundaria a la nueva forma de evaluación con letras .

¿Qué significa cada letra?

La viceministra explicó que bajo el sistema vigesimal, no se entiende el nivel de avance del alumno. "Si por ejemplo, en comprensión lectora un joven tiene 12, el padre no sabe exactamente qué le falta o en qué nivel se encuentra cuando en realidad es equivalente a una aprendizaje en inicio, que infiere que todavía puede mejorarse", apuntó.

Así bajo el nuevo sistema de letras, si el alumno es calificado con C quiere decir que necesita reforzamiento, pero no está desaprobado. En cambio, se sale con una B quiere decir que ya avanzado, pero aun no llega al nivel esperado; mientras que la A implica que el alumno lo logró y el AD, quiere decir que el alumno lo ha hecho muy bien, por encima de los esperado .