Ante las protestas en regiones del país, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Rohel Sánchez, se mostró a favor de acelerar el adelanto de elecciones, que según las autoridades electorales, se podría desarrollar una primera vuelta en cuatro meses.

“La población dice que se vaya el Ejecutivo y el Legislativo, pero en el marco del respeto a la legitimidad vigente y lo que corresponde ahí es plantear una salida, y nosotros lo hemos planteado que tienen que ajustarse los cronogramas y ayer el presidente del JNE ha dicho que ellos sí se puede desarrollar en cuatro meses la primera vuelta y en dos meses posterior, la segunda vuelta, siempre y cuando se eliminen las elecciones primarias. Esa es la ruta que debemos seguir elecciones inmediatas”, señaló.

En esa línea, el también gobernador regional de Arequipa sostuvo que la salida de la actual crisis merece acciones urgentes porque la situación actual de crisis social, política y económica ya no permite que se busquen reformas constitucionales o electorales, sino reducir plazos.

“La situación es delicada. No podemos estar en el estatus en el cual nos encontramos. La situación de los partidos de las reformas electorales no tiene espacio en este contexto actual que estamos viviendo. El tema ya no es la crisis política social, sino la crisis económica que estamos enfrentando”, remarcó.

“Arequipa ya tiene más de 180 millones de soles, entre diciembre y enero, que ha perdido en el agro. Tenemos en el turismo más de 100 millones que se han perdido. Tenemos las actividades agropecuarias, mineras, artesanal, y la construcción que están paralizadas. Las nuevas autoridades ya tenemos 21 días que no podemos ejecutar las obras porque no hay insumos. Ahora el GLP está por encima de los S/ 100″, agregó Sánchez.

En otro momento, el presidente de la ANGR señaló que el diálogo, no solo debe estar centrado en el Ejecutivo y gobiernos regionales o las organizaciones de base o dirigentes sino que también debe estar involucrado el Legislativo.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República que mire a las regiones, que se enganche con las regiones y atienda los reclamos. Ahora pensar en reformas políticas, particularmente estamos de acuerdo, pero no es el momento. Hay que darle una salida democrática y legal que tenemos”, finalizó.

JNE: Elecciones pueden adelantarse a diciembre del 2023

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, emitió un comunicado en el que asegura que su institución se encuentra en condiciones de adelantar las elecciones generales a diciembre del 2023 sacrificando las elecciones primarias.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales, el magistrado indicó que para lograr ello se tendría que sacrificar las elecciones primarias, un mecanismo de elección que define qué agrupaciones políticas están habilitadas para participar en las elecciones y qué lista representará a cada agrupación política.

Este mecanismo se aprobó en agosto del 2019, como parte de la reforma electoral aprobada durante el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, no ha podido aplicarse hasta ahora debido a la pandemia del COVID-19 y otras circunstancias.