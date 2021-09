El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) Perú, Aldo Defilippi, contó detalles de la reunión que sostuvo ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, con los empresarios miembros de AmCham.

El primer tema que se abordó fue la necesidad de acercarse a la población ya que la pandemia dejó muchas lecciones sobre la incapacidad del Estado para atender sus necesidades.

“Un segundo aspecto que me parece importante es que el presidente mencionó que este Gobierno no ha venido ni a expropiar, ni a quitarle a nadie sus ahorros o su casa, pero que trabajará en mejorar las condiciones de los pueblos alejados y que el Estado sin inversión privada no puede salir adelante; por lo tanto, se requiere inversión transparente, con reglas claras, respeto a los derechos de los trabajadores”, comentó Defilippi, en entrevista a RPP.

Y como último mensaje, Castillo dijo que el Estado debe priorizar la vacunación de la población, ya que aún no se llega al 50% por lo que se está haciendo un gran esfuerzo para explicar claramente estas ventajas de inmunizarse contra la COVID-19.

Desde el sector empresarial, el director ejecutivo de AmCham dijo que los mensajes apuntaron a que requieren que el gobierno de reglas claras o señales que generen confianza para los inversores, tanto nacionales como internacionales, a fin de que ellos decidan apostar por el Perú, arriesguen sus capitales, generen puestos de trabajo y puedan crear riqueza.

“Entre esos aspectos mencionamos que está la independencia del Banco Central de Reserva, el dar señales claras y que cualquier cambio en la Constitución se haga solo siguiendo los conductos que la propia Constitución contempla. Lo que ha mencionado el presidente es que va a otorgar a los inversionistas seguridad para que invierta en el país y por lo tanto creo que un cambio en la Constitución genera mucho más dudas que paralizarían completamente la inversión”, indicó.

Al ser consultado si le ha convencido el mensaje del jefe de Estado, Defilippi respondió: “soy una persona optimista y creo en el presidente Castillo, y lo que espero es ver que estos ofrecimientos y estas señales, sean claras, se cumplan y sobre todo que los otros estamentos del gobierno, los otros ministros que no han estado presentes en esta reunión, las otras instituciones del Estado, cumplan con este ofrecimiento, den reglas claras, estables, respeto a los contratos y espero también que no se efectúe un cambio en el capítulo económico de la Constitución que ha sido fundamental para reducir la pobreza hasta llegar al máximo de 20% hace algunos años que lamentablemente con la pandemia se ha complicado”, precisó.

Asamblea Constituyente

Durante la reunión, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que no está en la agenda del Gobierno promover una Asamblea Constituyente.

“El que dijo que no está en la agenda del gobierno promover una Asamblea Constituyente claramente fue el ministro de Economía: no está en la agenda del gobierno promover una Asamblea Constituyente”, contó el director ejecutivo de AmCham.

“Todo aquello que genera confusión, inestabilidad e incertidumbre es mal recibido por el sector empresarial por cualquier familia y cualquier persona que requiere planear su futuro y por lo tanto creo que es muy importante aclarar estás dudas a la comunidad internacional que está dispuesta a invertir y a seguir invirtiendo para continuar apoyando al Perú”, agregó.