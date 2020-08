Un comunicado del colegio Sor Angela Lecca -dado a conocer por redes sociales- revela la situación que estarían atravesando algunos colegios privados. El colegio informa a los padres de familia que no brindará el servicio educativo el año 2021 y que este año será muy difícil garantizar la continuidad del servicio debido a la alta morosidad.

“Es muy probable que no podamos llegar ni siquiera al mes de octubre si esta situación persiste”, apunta.

Esta esquela se dio en cumplimiento del numeral 4.9 del articulo 4 del DU 002-2020 que señala que la institución educativa privada debe informar a los usuarios del servicio respecto de su cierre total, o en su caso, del receso o cierre de sus servicios educativos; así como, de la fecha aproximada en la que planea efectuar su ejecución. (Ver imagen)

Dicha comunicación debe ser presentada -refiere el DU- en un plazo no menor a sesenta días calendario previo a la presentación del pedido de receso o cierre. El receso se otorga hasta por un plazo de dos años consecutivos como máximo, pudiendo prorrogarse por única vez por el mismo plazo, de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu).

¿Sor Angela Lecca es el único colegio que optó por este camino? José Urbina, presidente de la Asociación de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep) -gremio que agrupa a 300 colegios de los sectores socio económico C y D- explicó a Gestión.pe que aproximadamente 30 colegios privados a nivel estarían cerrando operaciones el próximo año ante la alta morosidad en el pago de pensiones que oscila entre 70% a 80%.

“La mayoría de colegios privados ya han bajado sus pensiones entre un 20% y 30%, y es imposible bajar más ya que se está tocando la estabilidad laboral de los propios docentes. La mayoría de colegios que están en camino a cerrar son escuelas privadas pequeñas, la mayoría presta servicio de inicial y primaria ante la alta morosidad que oscila entre 70% y 80%. El 80% son de inicial”, comentó.

Anotó que es complicado la supervivencia de colegios que niveles de morosidad que superen el 80%. “La mayoría de colegios estamos consumiendo ahorros y patrimonio para poder subsistir hasta que los padres de familia puedan mejorar su situación económica”.

Igualmente comentó que uno de las principales problemas que está generando la pandemia y que no se está abordando con seriedad es la deserción escolar ya que muchos niños y jóvenes están abandonan sus estudios ante la difícil situación económica.

“Lo que me preocupa es que no se están tomando medidas para evitar la deserción escolar. Por citar un ejemplo -en mi colegio Cruz Sacó- un 30% del total de alumnos que cerramos el 2019 no se ha matriculado este año de los cuales 10% han mandado su solicitud para trasladarse a otro mientra que el 20% restante no se sabe si irán a otro colegio o al Estado”, contó.

