El exministro de economía, Alonso Segura indicó que las a autoridades del sector salud tendrán que rendir cuentas al país en algún momento por su actuación negligente durante la pandemia del coronavirus COVID-19. Asimismo, lamentó la falta de preparación que tuvo el país para soportar un nuevo rebrote de la enfermedad.

“A estas alturas si no prepararon al país ya está complicado. Si no se abastecieron de pruebas, si no se establecieron los mecanismos para hacer seguimientos, la pregunta es si acaso implementaron eso, y la respuesta es no. Creo que en algún momento tendrá que haber rendición de cuentas de las negligencias. Ni siquiera tenemos sincerada la cifra de los fallecidos. Es importante que se haga transparente todo esto”, dijo en Ideeleradio.

En tal sentido, el Segura cuestionó que Francisco Sagasti haya decidido mantener a las mismas autoridades en salud. Añadió que han perdido tota credibilidad en su actuación.

“El nuevo Gobierno ha decidido y optado por las mismas máximas autoridades de salud, que en mi opinión hicieron un trabajo terrible y negligente. A mí me preocupa el manejo de la parte central, así como fue muy malo en la primera parte, puede que continuemos un poco con lo mismo y con mentiras a la población”, aseveró.

Del mismo modo, manifestó su preocupación ante la falta de seguimiento de pruebas y falta de preparación para una segunda ola.

“Supongo que asumieron que llegarían vacunas, pero estamos enfrentando esta segunda ola desde un punto de vista sanitario con más UCI sí, pero ya están más saturadas que en abril o mayo. Acá el tema es que sanitariamente no se preparó al país y ahora tenemos que enfrentar la segunda ola”, acotó el extitular de la cartera de Economía.

Segura consideró indispensable mejorar la capacidad para hacer pruebas y realizar seguimiento de los casos.

“Deben estar en campañas masivas de doble mascarilla que ayudan mucho. Allá entro en otra parte que es el cierre menos general de actividades, que ayuda porque vas a evitar contagios en el hogar, y vas a tratar de monitorear de que las ayudas lleguen a menos gente, pero a la gente que se necesite que se quede en casa. Si tú quieres dar ayuda a todo el mundo no vas a llegar”, detalló Segura.