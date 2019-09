El spot del Banco Pichincha, que utilizó la camiseta de Alianza Lima como 'amuleto' para la victoria de Perú contra Brasil y que, por el contrario, ha reavivado la vieja burla de 'la maldición' utilizada por hinchas rivales, ha generado polémica y en el club blanquiazul esperan que la institución bancaria se pronuncie al respecto.

Benjamín Romero, gerente de Marketing del Club Alianza Lima, rescata la buena la relación que mantienen con su sponsor Banco Pichincha, pero aclara que al club no se le consultó por el mencionado spot. “A nosotros no nos presentaron (el spot), no vimos el video, no lo aprobamos”.

“La idea no es especular, que se aclare la situación, la idea no es pelearnos con nuestro aliado principal, simplemente en todas las relaciones ocurren temas y este tema se salió de control, ellos al no comunicarnos esto (emisión del video) en estos momentos deben asumir una iniciativa, después de eso ya veremos”, manifestó el gerente.

Romero lamentó las críticas y el “bullying” que se ha generado en redes sociales luego de publicado el spot y comentó que está a la espera que Banco Pichincha retire el video de su cuenta de Facebook.

“Yo creo que ellos lo van a quitar. Yo creo que, sin pedirlo, que ellos lo van a quitar”, dijo Romero y agregó que en Alianza Lima hay preocupación y afecta lo que le sucede al club.

El video publicado en Facebook de Banco Pichincha la madrugada de este miércoles con el título “El nuevo amuleto de la selección”, tiene más de 12 mil reacciones y casi 8 mil comentarios, además de 100 mil reproducciones.

Mientras que la publicidad tenía la intención de explicar que la camiseta de Alianza Lima 'bloqueó 'a Brasil, los hinchas rivales reavivaron una recurrente broma y la incomodidad entre la comunidad blanquiazul se hizo evidente.

"Del club dicen que no sabían nada de la publicidad del Banco Pichincha Perú. No sabemos qué es peor, el video ese o la lavada de manos de parte del club Alianza Lima", tuiteó el Comando Sur.

Youpanqui BBDO, agencia responsable del spot, manifestó que el equipo que ve la cuenta del Banco Pichincha analiza en reunión esta situación. La institución bancaria no se manifiesta aún.

DATO: Banco Pichincha fue anunciado como sponsor principal de Alianza Lima en noviembre del 2018.​