Alcalde de Lurín anuncia protesta contra seis peajes este lunes

El alcalde de Lurín, Jorge Marticorena, anunció que este lunes 20 de mayo vecinos y colectivos de transportistas realizarán una manifestación en contra de los seis peajes de Rutas de Lima en el distrito.

“Lurín es un distrito que está encerrado por una gran plaga llamada peajes de Rutas de Lima, seis peajes en Lurín. Estamos hablando de estado de derecho, pero para los corruptos y no para el pueblo. Las vías auxiliares por el tema de los Panamericanos están mal hechas”, señaló Marticorena a ‘Exitosa’.

Asimismo, el burgomaestre de Lurín agregó que los vecinos del distrito están siendo "humillados", debido a que no considera justo que paguen 11 soles para movilizarse dentro de la zona.

“El día lunes estaremos despertando, en la entrada de Lurín se ha hecho la convocatoria, no solo la municipalidad, son distintos colectivos de transportistas, dirigentes territoriales, comedores que van a salir y me han dicho que distritos cercanos van a participar”, indicó.

-Marticorena a Jorge Muñoz: "que no tenga miedo"-

Marticorena pidió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que tome decisiones respecto al contrato de los peajes y que no “tenga miedo”.

“Ya le dije al alcalde Jorge Muñoz que está en sus manos este tema de los peajes. Esto no es sorpresa para el doctor Muñoz, y él me dijo en su despacho que van a ser revisados (…) Hoy exhorto a Jorge Muñoz a que tome decisiones radicales, que no tenga miedo, que no se ‘chupe'”, sostuvo muy ofuscado el burgomaestre.