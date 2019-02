Alcalde Jorge Muñoz denuncia amenazas de mafias, que piden que se "cuide"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz , denunció que recibe amenazas por parte de diversas mafias criminales en la ciudad, aunque aseguró que ello no le detendrá en su labor de combatirlas.

“ Siempre hay algunos mensajes que me han llegado a través de terceras personas. Me dicen cosas como: “Cuídate, no te metas por ahí que no te conviene”, y cosas por el estilo” , denunció en el programa “Reporte Semanal”.

En ese sentido, enfatizó que su gestión no solo está preocupada por las mafias de cupos, asaltantes y extorsionadores de comerciantes, sino también por los transportistas informales.

“El transporte es otro tema grueso en la capital. Tienes micros, taxis y colectivos informales, gente que se desplaza en las zonas altas de la capital. Encuentras a quienes oponen resistencia, que no se quieren poner a derecho, hay situaciones complejas”, comentó.

Mafia municipal ayudaría a informales

De acuerdo al informe periodístico, existiría una mafia municipal que ayudaría a los colectiveros informales en Cercado de Lima.

Para ello, contaría con el apoyo de un extranjero apodado ‘Chamo Campana’, denunciado por ser la persona que, desde zonas como el jirón Cusco, hace arreglos con el personal de Fiscalización del municipio.

Él está acusado de coordinar con los supervisores de Transporte de la Municipalidad de Lima, así ellos harían sus operativos contra los colectiveros informales, justo cuando estos, avisados, simplemente no estén.

Ante la denuncia, el sujeto dijo: “Yo trabajo tranquilamente, no aviso nada a Fiscalización, no pasa nada. Estoy acá de forma legal”. Sin embargo, en otro momento fue captado con radio en mano con actitud sospechosa.

Al respecto, Muñoz Wells aseguró que no habrá tolerancia en estos casos y que si hay trabajadores del municipio involucrados en estas irregularidades, serán despedidos.

“Tolerancia cero, si hay gente involucrada se les va a sacar, porque no podemos darnos el lujo de permitirnos algo de esa naturaleza”, puntualizó.