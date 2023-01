Tras asumir el cargo el 1 de enero, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, informó que anuló los contratos que autorizaba el uso de grúas que se encargaban de la retención de vehículos mal estacionados en el citado distrito.

“No más grúas abusivas. En nuestro primer día de gestión hemos cancelado el contrato con las grúas que, de manera abusiva, atentaban contra los vecinos. A partir de hoy en Surco no habrá más grúas abusivas”, señala la publicación en la que aparece la nueva autoridad edil compartida en la cuenta oficial de la Municipalidad de Surco.

Asimismo, tras la ceremonia de juramentación al cargo como burgomaestre de Surco, Bruce señaló: “A alguien se lo ocurrió contratar un sistema de grúas para levantarse los carros de todos los surcanos y llevárselos al depósito y obligarles a pagar fuertes sumas de dinero. Y muchas veces, se llevaban los carros frente a los propietarios. Eso es abusivo. Y quiero anunciarles que lo primero que hicimos hoy al llegar a la oficina fue anular ese contrato de grúas abusivas”.

No obstante, aclaró que esta medida de anular convenios no busca que cualquier vecino pueda estacionar su vehículo en cualquier lugar de Surco. En esa línea explicó que el municipio contempla la imposición de una multa, pero no el traslado de la unidad a un depósito.

Como se sabe, la anterior gestión municipal recibió denuncias de los vecinos de Surco quienes cuestionaron el traslado de sus vehículos por grúas al depósito, pese a que el automóvil no se encontraba estacionado en una zona rígida. Criticaron que para retirar su unidad tenían que pagar una multa y firmar un documento donde ellos asumían la responsabilidad, pese a que estaban seguros de no haberla cometido por lo que su queja no podía proceder.

De otro lado, Carlos Bruce anunció que se pondrá al servicio de los residentes de Surco ambulancias, grúas y carro de rescate. “Cuando el vecino necesite una ayuda podrá llamar y estos transportes no estarán más en 10 minutos”

Otra de las acciones que tomará Bruce es que la comuna volverá a otorgar licencias municipales a las asociaciones de emolienteros en Surco, luego que la gestión anterior dispuso su prohibición. También aumentará a 1,400 el número de agentes de Serenazgo y construirá un moderno centro de videovigilancia que estará ubicado en la avenida Tomás Marsano.