Alberto Fujimori alienta la corrupción, afirma Becerril

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril dijo que la actitud del ex presidente Alberto Fujimori recluido en el penal de Barbadillo para votar en contra de la vacancia presidencial alienta la corrupción.

“Yo creo que, al llamar (Alberto Fujimori) a los congresistas, y decir que voten por PPK de alguna manera si alienta la corrupción”, sostuvo.

Según Héctor Becerril, el ex presidente Alberto Fujimori les dijo que: “No importa la lucha contra la corrupción, simplemente voten a favor de PPK porque está de por medio mi indulto”.

El congresista dijo que la actitud es contradictoria con lo que sigue Fuerza Popular de lucha frontal contra la corrupción, tras reiterar que dichos congresistas deberían renunciar a su bancada.

“El indulto no debería tranzarse por medio de la corrupción, (los congresistas) no deberían estar en una bancada que han traicionado y que no creen en nuestros principios contra la corrupción”, expresó.