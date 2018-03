Alberto Borea sobre video: “Me dijeron que la reunión era con cinco congresistas”

El abogado presidencial Alberto Borea dio más detalles sobre la reunión en la que fue grabado con Moisés Mamani. Asimismo, señaló que dedicará parte del tiempo de la defensa del presidente PPK el jueves, para aclarar su participación en el video de Mamani.

“Cuando a mí me piden eso [ la reunión ], me dicen que iban a ir 5 congresistas”, dijo Alberto Borea en entrevista con RPP Noticias.

“Yo dije: Si hay 5 votos pendientes, tiene sentido que [ me reuna ] si ellos quieren hablar del tema y explicar cuáles son tus razones”, agregó.

Alberto Borea había dicho que se reunió con Mamani para darle “explicaciones jurídicas” sobre la vacancia y, en la medida que podía esclarecer dudas que el modelo de debate en el Parlamento le impedía, decidió participar en esa reunión en un restaurante.

“Porque cuando terminas de hablar en el Congreso tú te vas y no te quedas, entonces siempre quedan preguntas en el aire. Entonces, muy bien pregunten todo lo que quieran preguntar, que yo les voy a contestar”, explicó Alberto Borea.

Borea señaló que se reunió con el congresista Mamani porque este estaba dudando.

“Este no era un caso supuestamente que iba a votar a favor de la vacancia, sino que estaba dudando si votaba de conciencia o votaba de consigna. Si tú le quieres ganar la conciencia en el sentido de decirle, estas son las razones, y este es el Perú al que vas a dejar si efectivamente tú votas por la vacancia, entonces tú se lo explicas”, señaló.

Alberto Borea aceptó que dio el número celular de Bruno Giuffra a Moisés Mamani, pero que no participó en el contenido de la conversación que ellos hubieran tenido.

“Lo que le estoy diciendo: las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo que se presentan en todos los Parlamentos y Poderes ejecutivos del mundo, en donde los congresistas o los parlamentarios hablan con los ministros o con los secretarios de estado. Eso se presenta en todas partes. ¿Qué cosa van a discutir entre ellos? Yo no sé, no soy ingenuo pero no forma parte de lo que yo tenga que discutir”, indicó.

Alberto Borea señaló que no se pudo excusar cuando Mamani le empezó a hablar de gestionar obras. “En consecuencia, no puedo decir que sí, ni no. Tampoco puedo ponerme en el plan de pelearme con una persona que supuestamente ha ido de buena fe a conversar conmigo y en consecuencia me dice unos temas que no son de mi competencia y yo le contesto lo que tú has escuchado”, dijo Alberto Borea.