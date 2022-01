El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, planteó al gobierno prohibir el ingreso a nuestro país de extranjeros no vacunados a fin de proteger la salud de la población residente en el territorio peruano.

“Hoy en día, al no contar con esta restricción, el Perú se convierte en un destino muy atractivo para los no vacunados y una buena reactivación para el turismo receptivo, pero pasaremos a estar como algunos países que, al no tener esa restricción, los casos de infección y nuevas cepas se están dando masivamente”, indicó.

En ese sentido, solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) el cambio de prueba molecular por el antígeno, cuyo resultado deberá estar dentro de las 24 horas.

“Como medida adicional, se debería tomar aleatoriamente la prueba del antígeno en el aeropuerto al arribo de los pasajeros y de comprobarse algún caso de algún contagiado derivarlo directamente a la Villa Panamericana”, dijo.

Agregó que un requisito importante a solicitar a los turistas extranjeros que visiten nuestro país es un seguro médico internacional, el mismo que debe cubrir el COVID-19.

“Lamentablemente, tanto la prueba molecular como prueba antígeno presentadas por algunos irresponsables que arriban a nuestro país son de dudosa procedencia, a sabiendas que no hay como detectar la autenticidad de estas”, cuestionó.

Para el titular de la Apavit, es sumamente urgente tomar estas medidas “a correr el riesgo de que por un alto índice de contagios nos veamos obligados a una cuarentena nuevamente”.