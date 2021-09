Un grupo de pasajeros denunciaron hoy, sábado 4 de septiembre, que se han visto perjudicados al tratar de abordar sus vuelos programados al extranjero, debido a la caída del sistema de Migraciones en la oficina situada en el aeropuerto Jorge Chávez, que ha provocado que no puedan tramitar su pasaporte electrónico, y por ende pierdan sus viajes. Este problema fue reportado desde el viernes.

“Las personas que han venido desde ayer. Más de 200 personas estamos reclamando aquí en Migraciones. Muchas de ellas han perdido su vuelo al extranjero. Dicen que ellos que no saben cuándo volverá el sistema, y por ello no pueden emitir pasaportes ahora, y dicen que no hay un protocolo establecido que se realice en estos casos”, indicó la pasajera afectada, Arlene Cuba, en declaraciones para Canal N.

La ciudadana cuestionó que la entidad a cargo del control migratorio en nuestro país le haya sugerido acudir a la oficina situada en el aeropuerto ubicada en el Callao con 48 horas de anticipación a su vuelo, pese a que realizó el pago por la emisión del pasaporte en mayo pasado. “Estas personas no han esperado el último momento sino siguen con lo que les dispuso Migraciones”, precisó.

Cuba también denunció que personal de la Policía Nacional no quiso tomar la denuncia de los pasajeros afectados. ”El policía que nos atendió nos dijo que vayamos ante el Indecopi y programemos para una o dos semanas el vuelo. Nos dijeron que no va la denuncia porque es una queja. Algunas personas ya perdieron el vuelo, y otras [para programar] van a tener que pagar una penalidad”, agregó.

María Elena Núñez Serpa, otra de las pasajeras afectadas, relató que ella permanece en el aeropuerto Jorge Chávez desde 10 a.m. del viernes. “Hice mi cola, y he esperado hasta las 5 de la tarde de ayer, y me dicen no hay sistema y espere. He esperado hasta las 9 de la noche, y de ahí me fui a un hotel. Me incorporado hoy a las 8 de la mañana, he gastado en dos taxis”, contó.

Se reporta problemas en el sistema para la emisión de pasaporte electrónico en la oficina de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez.

Respuesta de Migraciones

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que en las últimas horas se vienen presentando inconvenientes en el sistema de emisión de pasaporte electrónico en la agencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Nuestros técnicos están trabajando para darle la solución y restablecer el servicio lo más pronto posible. Expresamos las disculpas a nuestro usuarios”, señala el pronunciamiento.

Pasada la 1:00 p.m. la entidad informó que ya se ha solucionó el problema en el sistema, y se restableció la atención en el aeropuerto.

Comunicado de Migraciones sobre problemas técnicos para emisión de pasaporte electrónico.

Trámite en 48 horas

Vale precisar, que desde junio pasado, Migraciones señaló que en el mismo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez puedes renovar un pasaporte o sacarlo por primera vez, y te explicaba los tres pasos a seguir para ejecutar el citado trámite:

Presentar la tarjeta de embarque , check-in y/o boleto o ticket de viaje (dentro de las 48 horas a tu vuelo).

, check-in y/o boleto o ticket de viaje (dentro de las 48 horas a tu vuelo). Exhibir documento nacional de identidad ( DNI) original.

original. Entregar recibo de pago al Banco de la Nación por derecho de trámite, que equivale a S/98.50.

Si necesitas un pasaporte con urgencia, puedes tramitarlo en nuestra oficina del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, dentro de las 48 horas a tu vuelo. Recuerda que no debes tener multas electorales pendientes de pago. pic.twitter.com/SHmttstU8A — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 15, 2021

El pasaporte es un documento imprescindible para aquellos peruanos que tienen planeado viajar al extranjero.