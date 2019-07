Aduviri afirma que Tía María no deber ejecutarse sin el respaldo de la población El gobernador regional de Puno afirmó que el proyecto minero no tiene que desarrollarse si los ciudadanos de Arequipa no lo aprueban.

Walter Aduviri, gobernador regional de Puno. (Foto: GEC) Walter Aduviri, gobernador regional de Puno. (Foto: GEC) Walter Aduviri, gobernador regional de Puno. (Foto: GEC)