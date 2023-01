No estamos satisfechos con lo que ha pasado en el 2022. La venta de vivienda se ha mantenido al nivel del 2021, pero aún no alcanzamos al año prepandemia. Y no estamos satisfechos porque no se está disminuyendo la brecha de vivienda. El 93% del crecimiento de vivienda en el Perú se ha dado por invasiones o hacinamiento.

Las familias tienen cuatro posibilidades: comprar una vivienda, alquilarla, comprar un lote a un traficante de tierras para autoconstrucción, o hacinarse. No podemos estar satisfechos con esto. LEA TAMBIÉN: Ahorro programado, el paso alternativo que puede dar para acceder a un crédito hipotecario. El MVCS hizo un plan que no reduce la brecha. Los gobiernos anteriores no han sido conscientes de la importancia de solucionar los problemas de vivienda de los peruanos. Eso es algo que tiene repercusiones. El Gobierno tiene que concentrarse en el plan de vivienda, tiene que ser prioritario. El mercado inmobiliario no se recupera aún. No estamos en niveles bajos como el 2013 (12,000 viviendas en Lima) pero tampoco en el récord del 2012 (24,000 viviendas). En el 2019, en Lima fueron 20,500 viviendas; y a nivel país se estima que fue el doble, es decir, unas 41,000 viviendas. Ahora hemos terminado en Lima con alrededor de 16,000 viviendas, y en Perú unas 32,000 viviendas. (Foto GEC Archivo) En un estudio mostramos que a Sedapal le costaba S/ 120,000 por punto colocar agua y desagüe a las autoconstrucciones que están hechas en invasiones. Con este monto, se pueden financiar tres casas de Techo Propio. Esto es un punto de agenda a solucionar y que el Estado debe poner mucho más esfuerzo y para eso debe dejar de ver la vivienda como un gasto. Es una inversión. Por cada sol invertido en MiVivienda, regresa más de S/ 20 en impuestos y contribuciones. LEA TAMBIÉN: Aspectos a tomar en cuenta si quieres comprar o vender una vivienda en tiempos de inflación. Sobre este año, pronosticar lo que va a pasar es complicado porque hay muchas variables. Desde el tema internacional tenemos que hablar de: manejo de la inflación que repercute en tasas hipotecarias; y la guerra comercial. Por el lado nacional, el tema político afecta de manera positiva o negativa el desarrollo de la compra de vivienda. Pero también hay cosas buenas, ya después de 32 años tenemos el nuevo Plan Metropolitano porque las ciudades necesitan un orden y densificarse.