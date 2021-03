Economistas, Intelfin Estudios y Consultoría

1. ″Lo que no queremos es que el tiene plata se vacune y el que no la tiene, no se vacune” afirmó el presidente Sagasti el domingo por la noche. Las crispadas reacciones a la declaración presidencial colmaron rápidamente las redes sociales. El miedo a la muerte y la desconfianza en un aparato estatal probadamente disfuncional –en particular, el sistema de salud pública– jugaron un rol en la airada reacción, pero también lo hizo la desinformación y la inadecuada comunicación gubernamental. ¿Sabía usted que la Ley 31091, aprobada por este Gobierno, abre las puertas para la participación del sector privado en la compra y distribución de vacunas? Cuando estas estén disponibles, la ley prevé que se distribuyan sobre la base de criterios acordados con el Gobierno y nuestro ordenamiento jurídico.

2. Sin embargo, la realidad es que hoy esto no es posible aún, por lo que las discusiones que presenciamos en estos días simplemente carecen de sentido. No solo nos enfrentamos a un problema de escasez global de vacunas, sino que la mayoría de laboratorios todavía no negocian con empresas privadas y no lo harán por algún tiempo. La aparente excepción sería el laboratorio ruso que desarrolló la vacuna Sputnik, pero su producción es aún limitada y todavía no se podría distribuir en el Perú.

3. Por lo tanto, es muy probable que el íntegro de las vacunas que se compren en los siguientes meses se hagan con fondos públicos. Es indispensable asegurar que estas lleguen de manera oportuna a la población que desee vacunarse, de acuerdo a prioridades establecidas sobre criterios de salud y derechos republicanos (todos somos iguales ante la ley). En este aspecto, debe primar el principio de equidad. Para que la vacunación sea exitosa se requiere maximizar su eficiencia y, para esto, resulta indispensable incorporar al sector privado y la sociedad civil al programa de vacunación.

4. Sin duda alguna, el sector privado tiene un rol crucial que jugar en la titánica tarea de la vacunación masiva en los próximos meses. Proteger la salud y recuperar el empleo y los ingresos son objetivos compartidos por todos y, para alcanzarlos, se requiere de la cooperación y no de la competencia: cuanto antes se articulen los esfuerzos entre actores públicos y privados, mejor. Lo que toca ahora es coordinar esfuerzos para la distribución de vacunas compradas por el Estado peruano y que esto se haga de acuerdo a la secuencia ya establecida, de manera transparente, combatiendo la corrupción y evitando causar mayores fracturas en la sociedad peruana.

5. En un futuro, cuando las vacunas estén disponibles para la compra y distribución por parte de los privados, esto no debe ser desalentado. Traer más vacunas al país y que la plata de aquellos que la tienen ayude a vacunarse más rápidamente a aquellos que no la tienen parece ser una buen idea. Aquí, pueden diseñarse diversos esquemas, con estructuras de incentivos adecuadas, que fomenten la equidad y la eficiencia en la titánica labor que tenemos por delante.

6. Hace mucho tiempo que deberíamos estar trabajando en diseñar y socializar mecanismos de cooperación pública-privada. Sin embargo, muchos han preferido dedicar su tiempo a discutir sobre si la Confiep es un instrumento de Satanás o si Sagasti es un comunista con pañuelo. Evidentemente, este sinsentido no solo se debe al miedo y la desinformación propiciada por muchos, incluyendo algunos medios de comunicación y políticos irresponsables, sino también a un problema de comunicación que viene arrastrando el actual Gobierno. Es hora de ponerse las pilas y dejarse de discusiones sinsentido.