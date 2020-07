Periodista

Ha sido una muy buena noticia el cambio de gabinete. El anterior ya no tenía norte, reflejos, ni aliados. Con este cambio, el presidente Vizcarra reconoce que su gobierno no tenía capacidad para hacerle frente a la profunda crisis sanitaria y económica, y a la nueva crisis política que se venía. La prueba es que por primera vez recurre o acepta a miembros del Gabinete que no son de su entorno cercano, y hasta deja de lado la paridad de género.

¿Cómo será la relación entre el presidente y el premier? Ambos son protagónicos y confrontacionales. El presidente se ha acostumbrado a decir y a hacer lo que quiere, y en varias ocasiones ha desautorizado a sus premieres o ministros en público. El premier es más político que el presidente, y tiene más recorrido que sus antecesores.

¿Tendrán una relación complementaria?, ¿el primer ministro –de acuerdo con el presidente– va a tender puentes y acercar posiciones; o va a buscar que se haga lo que el presidente quiere?, ¿el presidente dejará de lado esa agenda particular –”gestos políticos”, amenazas y confrontación– a la que recurre para subir en las encuestas y dejará trabajar al premier?, ¿ambos dejarán de lado las antipatías hacia sus adversarios?, ¿no habrá recelo entre ambos?

Se anuncia un acercamiento con el sector empresarial para un relanzamiento de la economía, con énfasis en la inversión privada, y para destrabar proyectos. Pero ambas partes tendrán que plantear una agenda realista y realizable.

En abril del 2015, el premier planteó casi los mismos objetivos (sin el tema de salud por supuesto), que incluían expresamente sacar adelante Tía María, y tuvo casi las mismas reuniones que se anuncian ahora. Fue muy poco lo que logró, y no salió Tía María. Hoy las crisis son más profundas. ¿Presidente y premier van a apostar por sacar adelante Tía María, Conga y otros proyectos mineros?, ¿va a haber un cambio real en la política laboral como piden los empresarios?, ¿se acabarán los bonos como anunció el premier?

La relación con el Congreso va a ser cordial al inicio, y el esfuerzo del premier por tratar de aplacar los ímpetus legislativos de varias bancadas o dividirlas por lo menos, tendrá algunos frutos como muestra de “cortesía” política y “buena voluntad”. Tendrá el voto de confianza, aunque ha generado cierta desconfianza en algunas bancadas que el premier quiera presentarse al Congreso antes del 28 de julio. ¿Con qué propósito?, se preguntan.

Lo que resulta difícil de creer es que los grupos políticos en el Congreso renuncien definitivamente a sus agendas y proyectos, interpelaciones o investigaciones, justo antes de la campaña electoral, y “por el país”.

Una primera mirada nos revela un Gabinete un poco más político, aunque deja muchas dudas sobre su real capacidad reactivadora; con una buena ministra de Salud; algunos nombres desconocidos que generan dudas o expectativas; y un grupo de confianza del presidente.

Un mayor acercamiento nos hace preguntarnos si en una etapa tan difícil y crítica puede funcionar la apuesta por un oficial de la FAP en Interior; una constitucionalista en Midis; jóvenes profesionales sin experiencia pública y sin mucho conocimiento en sectores claves como Trabajo o Energía y Minas, que es también electricidad, gas y petróleo; y rotaciones de carteras poco consistentes. Daría la impresión de que no se han puesto las piezas en el lugar correcto.

Si se quiere cambiar de rumbo o darle mayor dinamismo a la gestión, tendrán que cambiar viceministros y directores generales, lo que no es fácil ni inmediato. Todo esto generará un proceso de aprendizaje que, si se alarga, será muy poco lo que puedan hacer. Y la campaña electoral les apagará las luces en noviembre y hasta puede bloquearles la tarea.

La relación con las regiones será fundamental si se quiere impulsar la inversión pública y los grandes proyectos. Sobre todo ahora que hay regiones casi literalmente destrozadas social y económicamente, como Arequipa. Y ese no es uno de los fuertes del premier. Además, salvo el caso de una o dos ministras, a simple vista parece un Gabinete bastante centralista y limeño.