Presidente del directorio de Acres Finance S.A.

Hay consenso de que un número importante de MYPES, que son las empresas que más puestos de trabajo generan, no han sido adecuadamente atendidas por los programas de emergencia y reactivación del Estado, para lograr salir de la crisis financiera generada por la pandemia. Los programas de apoyo del gobierno no están llegando a estas empresas, entre otras razones, porque muchas de ellas no cuentan con historial de crédito en las centrales de riesgo, o porque sus movimientos bancarios son mínimos por lo que no logran calzar dentro de los requisitos para que logren el apoyo financiero tan necesario.

Muchas MYPES se están financiando en el mercado informal a tasas de interés leoninas. Se estima que los prestamistas informales cobran entre 10% a 20% mensual. Esta situación nos muestra claramente que existe una necesidad de financiamiento y que existe una capacidad de pago por parte de las MYPES, a pesar de las elevadísimas tasas de interés. Existe una excelente oportunidad de financiamiento que lamentablemente no se está atendiendo de acuerdo a lo esperado, por los programas de auxilio del Estado ni por instituciones bancarias y financieras formales.

Durante los últimos años, se ha desarrollado un mercado muy interesante de financiamiento formal de MYPES alternativo a la industria bancaria. En el Mercado de Valores, a través de las SAFI (Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión) y Sociedades Titulizadoras, se vienen creando fondos de inversión y patrimonios fideicometidos que canalizan financiamiento para las MYPES con el respaldo de facturas emitidas por éstas y que son adquiridas por empresas de factoring, por los propios fondos de inversión o por los patrimonios fideicometidos. Según Cavali ICLV las facturas negociadas en 2019 fueron aproximadamente 15 mil millones de soles. Estimamos que en 2019 las empresas de factoring supervisadas por la SBS han descontado facturas por aproximadamente 700 millones de soles, y para financiarlas han emitido deuda, con eventos de no pago mínimos, por no decir inexistentes, con tasas de financiamiento accesibles para las MYPES que fluctúan entre 20% y 30% por año y rendimientos para los inversionistas entre 8% y 12%, tanto en soles como en dólares.

Hoy los bancos están pagando por depósitos a plazos a un año una tasa promedio de 1% por año; una tasa negativa que no resulta atractiva para los depositantes. Es cuestión de tiempo para que los depositantes comiencen a retirar dichos depósitos buscando mejores alternativas, y el Mercado de Valores es la alternativa más próxima y rentable que van a analizar.

Acertadamente, las empresas de factoring inscritas en la SBS ya tienen acceso a las coberturas del Fondo Crecer. A pesar de que las empresas del Mercado de Valores han demostrado que sí saben llegar a financiar a las MYPES, inexplicablemente han sido dejadas de lado por los diferentes programas de auxilio del gobierno.

Una excelente solución para financiar las MYPES es que los fondos de inversión (administrados por las SAFI) y los patrimonios fideicometidos (administrados por las Sociedades Titulizadoras) puedan contar con garantías del Fondo Crecer, -que ya cuenta con Ley y Reglamento vigentes- al igual que hacen las instituciones bancarias y las empresas de factoring. Para que esta modalidad funcione, solo estaría pendiente el Manual Operativo respectivo.

Consideramos que la facultad otorgada a COFIDE de actuar como fiduciario en procesos de titulización de los programas de financiamiento fue acertado y demuestra la voluntad del gobierno para generar soluciones rápidas. Cuesta comprender porqué todavía no se implementa esta misma facultad a los fondos de inversión y a los patrimonios fideicometidos y participen de las coberturas del Fondo Crecer.

Adicionalmente, el MAV (Mercado Alternativo de Valores) de la Bolsa de Valores de Lima constituye una excelente oportunidad para captar financiamiento a través de patrimonios autónomos (fondos de inversión y/o patrimonios fideicometidos) y canalizarlo hacia las MYPES. Sin embargo, actualmente el reglamento del MAV no permite que patrimonios autónomos capten financiamiento en este mercado de oferta pública. De la misma forma en que se han emitido decretos excepcionales para lograr salir de la crisis económica y financiera, sería muy positivo que se emitan los reglamentos para que las empresas supervisadas por la SMV puedan participar.

Estamos convencidos que, dado el reducido tamaño de las MYPES, su acceso al Mercado de Valores se logrará a través de los patrimonios autónomos administrados por entidades supervisadas por la SMV, generando la escala necesaria para captar financiamiento mediante ofertas de valores mobiliarios y canalizarlo hacia las MYPES.

Solamente con las soluciones tradicionales no vamos a solucionar la grave crisis en la que estamos. Se necesita dotar a las entidades del Mercado de Valores con las mismas facilidades que ya se han otorgado a las empresas del sector bancario.