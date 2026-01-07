En esa oportunidad estimé el valor del patrimonio —como una opción real— en US$1,200 millones, monto que podría llegar a US$2,600 millones suponiendo que fuera operada por alguien que sabe hacerlo. Son cifras que representan apenas una fracción de los S/17 mil millones que, según mi colega Carlos Parodi, desde 2022 el Gobierno ha entregado a quienes han llevado a Petroperú a la quiebra. Un verdadero desastre. Y un crimen si consideramos los kilómetros de carreteras, y la cantidad de colegios y hospitales que podríamos haber construido o mejorado con ese dinero.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Aunque el problema es complejo, la respuesta es simple: gestión incompetente, mentiras reiteradas y políticos cínicos que, a cambio de apoyo político, han mantenido los privilegios de los trabajadores a expensas del resto de los peruanos. No sorprende que, de acuerdo con la ministra de Economía, el 50% del costo de la planilla corresponda a beneficios adicionales.

LEA TAMBIÉN: La TUUA que no debemos pagar con la nuestra

¿Tendrá éxito la reorganización de Petroperú que lanzó el Gobierno el último día del año pasado? (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Esta es una evidencia más —como si décadas de malas experiencias no bastaran— de que el Estado es un pésimo gestor de empresas. Por ello, la única manera, ya no de recuperar lo invertido, sino de dejar de perder más dinero, es asumir las pérdidas, vender los activos y dejar que sean otros quienes inviertan bajo su cuenta y riesgo.

“¡Pero es una empresa estratégica!”. Falso. No tiene nada de estratégico gastar miles de millones en una empresa con gerentes tan incapaces que reciben una refinería nueva (¡carísima!) y la operan tan mal que pronto requiere reparaciones e inversiones adicionales. Además, la economía peruana está plenamente integrada al mundo, por lo que siempre podemos adquirir todo el combustible que necesitemos en el mercado internacional, como lo hace aproximadamente la mitad de los países del orbe.

LEA TAMBIÉN: El precio de las ideas

“¡Pero se va a generar desabastecimiento!”. Otra gran mentira. En una economía de mercado no existen desabastecimientos permanentes, y siempre se pueden implementar programas de subsidios focalizados para cubrir zonas donde no hay abastecimiento privado. Su costo sería ínfimo comparado con los S/ 17 mil millones inyectados a Petroperú desde 2022.

¿Tendrá éxito la reorganización que lanzó el Gobierno el último día del año pasado? No lo sé, y espero que sí. Pero, al menos, hoy se vislumbra una luz desde el fondo del barril —profundísimo— en el que la gestión estatal ha dejado a Petroperú.