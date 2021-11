Socio Fundador AMROP

Cuando hacemos un análisis de qué organizaciones trascienden en el tiempo, podemos concluir que aquellas que sobreviven a lo largo de las décadas (y de los siglos, incluso) son las compañías que se enfocan en el porqué por encima del cómo o incluso del qué. A esta forma de ver los negocios se le denomina ¨Circulo Dorado¨, termino que acuñó Simon Sinek, catedrático, escritor y gurú de liderazgo.

La búsqueda del porqué en las organizaciones significa saber cuál es tu propósito/misión, la finalidad y motivo principal por el que existe tu organización más allá de la facturación, que bajo este enfoque es una consecuencia del por qué. El cómo se refiere a cuáles son las estrategias, canales y a la ya conocida ventaja diferencial que sirven -en determinado contexto o tiempo- para cumplir el porqué de la empresa. El qué es la respuesta más simple de responder ¿qué hago? ¿qué producto o servicio brindo?

Por ejemplo, la misión de Nintendo es “crear entretenimiento único y genuino que haga sonreír a personas del mundo entero”. Por ello, las fortalezas centrales de Nintendo están en la creatividad y la innovación más que en el producto en sí mismo. Este ha ido transformándose durante décadas conforme la tecnología evolucionó (desde consolas analógicas hasta aplicaciones en streaming).

En la actualidad existen múltiples organizaciones que, al no reaccionar ágilmente en la reconversión de sus modelos de negocio, están quedando al margen de la nueva normalidad, los nuevos estándares de innovación, tecnología y de cultura organizacional que ésta exige. Se han enfocado en un cómo que se ha ido desfasando, en lugar de proteger su porqué y adecuarlo en su delivery a las condiciones, necesidades y motivos de la nueva normalidad. En respuesta a dicha situación, y en un contexto de crisis, el entrenamiento y formación de talento resulta clave para fomentar y profundizar lo que está marcando la diferencia en las organizaciones: los Intraemprendedores y el emprendimiento corporativo.

Este perfil es el de alguien que diseña soluciones tratando de entender al cliente, sus hábitos, preferencias y necesidades; siempre considerando su contexto, espacio, tiempo y el por qué de la compañía, en otras palabras, ser una organización client centric. Poner al cliente en el centro es la base de toda iniciativa de emprendimiento corporativo.

Los Intraemprendedores no solo son útiles, son necesarios para entender este enfoque y son pieza clave para la transformación digital de las empresas. Hoy en día, un retailer, banco o empresa de consumo masivo que no ha creado un canal digital de venta, es una compañía que tiene una clara fecha de caducidad. Crear un e-commerce o una central de consultas a través de un bot, no son solo proyectos de transformación digital, sino -por encima de ello- iniciativas de intraemprendedurismo.

Pero el reto de la digitalización de las empresas no consiste en la adopción de un software o de alguna plataforma tecnológica compleja, sino en la transformación hacia un mindset de colaboración, agilidad, liderado por un intraemprendedor y que pone al cliente y el por qué al centro. El peligro es no entender esta necesidad de cambio y quedar en offside.