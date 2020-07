Periodista

Luego de un periodo tan largo de polarizaciones y de confrontaciones, nada le haría tanto bien al Perú como un acuerdo para establecer políticas de Estado que puedan tener el consenso de todos los sectores de la sociedad, y que pudieran ser respetadas, ejecutadas y consolidadas por los sucesivos gobiernos.

Nadie puede ni debe negarse a un diálogo y a la posibilidad de un pacto por el Perú.

¿Pero por qué un gobierno de salida, que nunca quiso convocar a ningún tipo de acuerdo en su gestión, ahora quiere convocar a un pacto?, ¿por qué no lo convocó luego del referéndum o del cierre del Congreso?, ¿por qué un presidente, cuyo compromiso más importante debe ser el mantener la neutralidad en el proceso electoral, quiere establecer “acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”?, ¿por qué un gobierno de salida quiere ponerle la agenda –su agenda– a los próximos candidatos y al futuro presidente?

Se ha planteado un pacto con todas las fuerzas políticas. ¿Cuáles?, ¿las que están representadas en este Congreso que quizás no sean reelectas?, ¿las que están inscritas y que no fueron elegidas en el último proceso?, ¿las que se van a inscribir?, ¿con los candidatos a la Presidencia que son favoritos en las encuestas, pero que no tienen partido ni fuerza política que los respalde?, ¿por qué no dejar que sean los candidatos y sus agrupaciones, una vez inscritos oficialmente, y con planes de gobierno en la mano, los que hagan un pacto por la futura gobernabilidad?, ¿por qué no dejarle esa tarea al próximo presidente, con la legitimidad que su elección le dará?

¿Y por qué solo con los partidos políticos? ¿Por qué dejar de lado –una vez más– a empresarios y trabajadores, por ejemplo? Se quiere pactar sobre salud, educación, crecimiento económico, lucha contra la pobreza con los partidos políticos a los que tanto se ha atacado y de los que tanto se desconfía, ¿y no se incluye a los sectores directamente involucrados?

La convocatoria a un pacto en la parte final del mensaje presidencial de ayer –un recurso político más como lo fueron otros en el pasado reciente para generar titulares y aprobación– se distancia mucho del contenido de todo el mensaje mismo.

Los peruanos quizás hubieran querido escuchar –en la situación dramática que vivimos– un mensaje mucho más realista y convocante para este momento y no solo para el futuro. Pero la palabra más usada ayer fue: “Mi gobierno…”. La tónica de la primera parte del mensaje tuvo una marcada autosuficiencia, triunfalismo, y hasta cierta soberbia; y un notorio apuro, agotamiento, desconcentración, y generalidades, con algunos anuncios en la segunda parte.

Ayer se nos habló con grandilocuencia de todo lo que hizo el Gobierno durante esta emergencia sanitaria (“tuvimos clara la magnitud del desafío…”; “soy uno de los pocos presidentes…”; “hemos revertido décadas de abandono…”, “a diferencia de otros países…”, etcétera), y se justificó en todo momento la cuarentena.

Todo se hizo bien según el presidente. Ni una sola autocrítica, ni una sola referencia a alguna tarea pendiente. Sin embargo, nada se nos ha dicho acerca de lo que se va a hacer de aquí en adelante con todas esas regiones que sufren el crecimiento de los contagios y de los fallecimientos, que no tienen oxígeno ni camas UCI. ¿Por qué no hubo convocatoria para eso?, ¿o es que ya derrotamos al virus?, ¿ya superamos la pandemia?

La misma actitud en lo referente a la crisis económica. La referencia a lo que llamó “las políticas de subsidios más agresivas de toda la región…”, “el programa de créditos y garantías más grande e importante de la historia del Perú”, el recuento de los millones otorgados, y la misma receta: repartir dinero y un nuevo bono (cuando todavía no se terminan de entregar todos los anteriores). Nuevamente, nada por corregir, nada de agenda pendiente, ninguna convocatoria a todos los sectores para corregir errores o mejorar las cosas.

Sí hubo buenas intenciones, y programas que se ofrecen para generar empleos temporales, para desarrollar futuras obras de infraestructura (de Gobierno a Gobierno), construcción de viviendas, y mantenimiento de vías nacionales y caminos vecinales. ¿Será posible? El tiempo lo dirá.

Pero, por la expectativa que el mismo premier había generado, esperábamos más en minería (solo tuvimos referencias tibias, de magnitud mediana); en legislación y política laboral; en acciones específicas para el destrabe de proyectos (un buen deseo sobre Majes-Siguas y lo de Chavimochic ya se sabía), etcétera.

Notoria la deficiencia en lo referente a la lucha contra la delincuencia. Sacar alumnos de las escuelas de Policía a la calle, mantener el patrullaje conjunto FF.AA. y Policía hasta fin de año, y decir que no se va a dar respiro a la delincuencia, no es tener una política ni una estrategia contra la delincuencia.

En resumen, un largo mensaje, alejado de la realidad, y con más sombras que luces.