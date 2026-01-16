La desconexión entre promoción y realidad se refleja con crudeza en el manejo de Machu Picchu, el principal atractivo turístico del país. (Foto: Mincetur)
La desconexión entre promoción y realidad se refleja con crudeza en el manejo de Machu Picchu, el principal atractivo turístico del país. (Foto: Mincetur)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Ricardo Romero
Ricardo Romero

A casi cinco años del impacto de la pandemia, el turismo receptivo en el país continúa sin recuperar los niveles alcanzados en el 2019. Mientras el turismo internacional ya volvió prácticamente a la normalidad y países vecinos como Colombia y Chile no solo se recuperaron, sino que superaron sus cifras prepandemia, el Perú no logra reponerse al ritmo del mundo, evidenciando problemas estructurales, fallas de gestión y una política de promoción que no se ha adaptado a los nuevos retos de la industria.

TE PUEDE INTERESAR

AETAI: países vecinos sacan ventaja a Perú por cobro de TUUA de conexión en el Jorge Chávez
Latam Perú reevalúa su plan de inversiones de US$ 1,500 millones: responsabiliza a la TUUA
Aerolíneas en Perú cancelan rutas internacionales por “bofetada” de la TUUA: Lima en el ranking

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.