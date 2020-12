Como se recuerda, la tributación en esta pandemia ha tenido por parte del Estado un apoyo permanente en diversos temas vinculados al contribuyente, en un afán de apoyarlo ante la falta de liquidez: prórrogas de vencimientos, suspensiones de pagos, depreciaciones aceleradas, facilidades en la destrucción del inventario, suspensión de fiscalizaciones, aplazamientos y/o fraccionamientos, entre otras medidas.

Pero muchos se hacen la siguiente pertinente pregunta: ¿estos apoyos resultan finalmente suficientes, ante un problema económico que persiste y que muchos avizoran podría continuar en el 2021?.

Se dice que si no se elimina la regla del devengo en el IGV y los pagos a cuenta en el IR, si no se ha derogado el ITAN a pesar que muchas empresas proyectan pérdidas (resultando finalmente un Impuesto mínimo a la renta), si la regla de subcapitalización para el 2021 será el 30% del EBITDA como tope y esto no se modificado, si en el plano macro de los Regímenes Tributarios persiste un Nuevo – RUS con “enanismos”, o un RER de bajo tope y muchas excepciones de acogimiento, o un MYPE Tributario con un tramo muy pequeño de alícuota inicial (10% hasta 15 UIT de renta neta), entre otros aspectos, el mapa de la “justicia tributaria” no está aún completo o definido.

Es verdad que nadie puede aún prever el final de esta pandemia, y el subsecuente desmejoramiento de la caja fiscal, pero creemos que si no seguimos apoyando a las empresas, los plazos de vencimientos de las obligaciones de pagos van a indefectiblemente llegar (incluso los de las “Reactivas”), y vamos a encontrar empresas que no han de honrar quizás finalmente sus deudas y podrán indefectiblemente desaparecer; generando más pérdidas de puestos de trabajo y/o deudas que serán incobrables.

Creemos que es el momento de revisar lo tributario y en lo posible, seguir ayudando al empresario debilitado. Es evidente que la pandemia sigue golpeando a los pequeños negocios (y a los grandes también).

En tal sentido, creemos que para este 2021, se deberían de verificar las siguientes opciones normativas que consideramos imprescindibles:

Prorrogar el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), por unos meses más. Eliminación del límite del 30% del EBITDA para el tope de intereses en la subcapitalización. La depreciación acelerada de inmuebles debería ser opcional y no obligatoria, para no afectar a los que tienen pérdida. Las reglas tributarias agrarias deberían de respetar la seguridad jurídica y no cambiar la tasa de 15% de manera abrupta desde el 2021. Se debería de eliminar el ITAN para el 2021 ya que se convierte en muchos casos en un Impuesto Mínimo a la Renta, ante empresas con poca venta mensual. Los pagos a cuenta del IR, deberían suprimirse y/o modificarse como sucedió en el 2020, sin que el hecho de que se tenga en el 2021 mejores ventas netas que en el 2020, elimine esta posibilidad. Se debería de inaplicar sanciones en el 2021 o rebajarlas notablemente, ya que su imposición genera iliquidez a las empresas. Revisar el primer tramo del Mype-Tributario de tasa del 10%, y reunificar el Nuevo Rus con el RER. Extender las pérdidas del 2020 a más de 5 años en el primer método del inciso a) del artículo 50° de la Ley del IR y permitir que en el método del inciso b), se aplique la pérdida a más del 50% de las rentas netas futuras.

Algunos puntos mencionados ya están en sendos proyectos que el Ejecutivo ha enviado al Congreso o que éste último ya ha planteado. Es pertinente recordar que si los cambios en el IR se desea que se den a partir del 2021, solo hay tiempo para promulgar Leyes hasta el 31 de diciembre de este año para que los cambios se apliquen al 2021.

Esperemos que estas ideas lleguen a buen puerto, sin populismos, y solo bajo la premisa de respetar la realidad económica y el principio de igualdad tributaria, para evitar confiscaciones que violenten la capacidad contributiva de los contribuyentes.