Directora senior de Google Cloud Perú

Tras los aprendizajes que nos ha dejado el 2020, las empresas peruanas están adaptando sus planes y pensando cómo serán parte de la recuperación de sus sectores. Sin dudas, la aceleración en los procesos de transformación digital será un pilar fundamental para la recuperación económica.

Según un estudio realizado por IDC, la intención de inversión en la nube pública aumentó un 40% en el 2020 debido al COVID-19(*), por lo que se espera que esta tendencia continúe en el 2021. Hay tres áreas donde los tomadores de decisión deberían enfocar sus esfuerzos para profundizar el rol de la tecnología como motor de la recuperación y el éxito a largo plazo.

Un negocio sustentable es digital

En primer lugar, si algo nos dejó claro el 2020, es que la virtualidad llegó para quedarse. Hoy los clientes y consumidores tienen su primer contacto con los productos y servicios de manera online, sin importar de qué industria se trate.

Por eso, los negocios no solo necesitan repensar su experiencia de consumidor sino también usar data de forma inteligente para entenderlos mejor. Un ejemplo es el avance de la telemedicina, que hizo que los servicios de salud hoy re-quieran plataformas seguras y escalables para poder atender a los pacientes de forma virtual.

Por otro lado, los retailers están usando inteligencia artificial (IA) y machine learning para ofrecer una mejor experiencia de compra online, y compañías de seguros como RIMAC ya están desarrollando modelos analíticos y de Inteligencia Artificial (IA) e incorporando Data en la toma de decisiones, la mejora de los procesos y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Sin dudas, la manera en que cada empresa pueda crear y transformar su presencia digital este año va ser un factor clave para definir su éxito futuro.

Optimización de costos

El contexto actual trae mucha incertidumbre para los negocios y sus líderes están repensando continuamente sus estructuras de costos. En este sentido, la flexibilidad de la nube permite optimizar los costos de IT, ya que ofrece un modelo de costo por uso, que posibilita ajustar la inversión en IT para cada proyecto y escalarla o reducirla en función de la demanda.

La optimización de costos y la eficiencia en las operaciones son dos de los grandes beneficios de estar en la nube y el fundamento para que las empresas puedan aprovechar todas las oportunidades de la economía digital, tanto duran-te el proceso de recuperación económica como a largo plazo.

Trabajo colaborativo

Sin dudas uno de los grandes cambios del 2020 fue la transformación del trabajo. Incluso cuando dejemos atrás la pandemia, la manera en que trabajamos ya no volverá a ser lo que era.

Esto plantea con urgencia la necesidad de convertir los espacios de trabajo para que puedan ser colaborativos, flexibles y basados en la nube. La manera en que las compañías promuevan la colaboración entre equipos, la productividad y la conexión de manera segura y desde cualquier lugar será clave para la in-novación y la sustentabilidad de sus negocios.

Este 2021 es un año lleno de cambios. El futuro de los negocios estará definido por cómo cada empresa responda a estos desafíos y las oportunidades que vienen de la mano.

(*) Fuente: IDC COVID-19 IMPACT ON IT SPENDING Survey (Survey conducted du-ring 7th May to 14th May period), IDC, May, 2020.08 global tech decision makers, LATAM Sample.