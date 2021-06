Habiendo concluido las elecciones del 06.06.21, todavía no se puede afirmar que exista un vencedor claro, pues la disputa es voto a voto. Los resultados del conteo rápido de Ipsos al 100% se relativizan por el elevado número de actas impugnadas, especialmente en Lima, y estas no se incluyen en el conteo rápido. Quienquiera que finalmente resulte ganador encontrará inmensas dificultades sociales, económicas, políticas, sanitarias, etc., y graves problemas de gobernabilidad.

Es que las dos alternativas en competencia son muy diferentes desde el punto de vista ideológico.

Pedro Castillo (PC) tiene dos alternativas a seguir. La primera es decidir seguir la vía del ordenamiento legal vigente para lograr aprobar una Asamblea Constituyente (AC) (no contemplada en nuestra Carta Magna) y elaborar una nueva Constitución, objetivo principal de su programa. Sin embargo, cuenta solo con una bancada de 37 congresistas, a los que se sumarían 4 de Juntos por el Perú, con lo que tendría 41 votos, cifra muy lejana de los votos requeridos tanto para aprobar la modificación constitucional como para aprobar el referéndum que consulte si la ciudadanía está de acuerdo o no para formar una nueva AC.

La segunda alternativa es que Castillo, sin necesidad de pasar por una modificación constitucional para aprobar un referéndum, a través de este logre aprobar la nueva Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Con relación a esto, PC, a pesar de haber jurado en la Proclama Democrática seguir el ordenamiento legal para lograr aprobar la AC, en su mitin de cierre de campaña, enfatizó: “Al Perú y al mundo les decimos, en el marco de esta fiesta democrática, (que) vamos a ser respetuosos de esta Constitución y sus instituciones hasta que el pueblo lo decida”.

Para lograr su objetivo, en los primeros 180 días de gobierno, Castillo constituiría comités/asambleas populares a lo largo de todo el país. Paralelamente, apenas asuma Castillo la presidencia, cambia a todos los comandantes generales de las FF.AA. y FF.PP. Una vez logrado el cambio y colocado a militares identificados con PC, juntamente con los jefes de cada instituto elaboran el rol de los ascensos en cada uno de ellos, convenientemente seleccionados. Una vez aprobado esto (a fines de diciembre 2021 o inicios del 2022), las asambleas podrían dedicarse a conseguir adeptos, generar violencia o a cometer algunos delitos (como sucedió en Venezuela), sin que las FF.AA. ni las FF.PP. intervinieran, ya que estarían neutralizadas.

Una vez lograda la aprobación de la AC (que según Castillo estaría conformada en un 60% por los representantes de los comités de profesores, de transportistas, de obreros de construcción civil, etc. Y en un 40% por economistas y abogados, que serían los encargados de elaborar el texto de la nueva Constitución), esta se encargaría de elaborar y aprobar la nueva Carta Magna.

En lo que a Keiko Fujimori se refiere, de ser ella quien resulte vencedora, habría menores conflictos porque ella no pretendería aprobar una nueva Constitución, sino introducir algunas modificaciones en la misma. En lo que, a su representación en el Congreso, Fuerza Popular solo tiene una bancada de 24 congresistas, pero con relativa facilidad podría lograr un acuerdo con Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13) y Avanza País (7), con lo que ya tendría 59 congresistas. Y los 6 votos restantes para tener mayoría los podría obtener de Acción Popular (16); Somos Perú (5) o Podemos Perú (5).

Además de los cambios estructurales ya comentados (nueva Constitución o cambios a la misma), quien asuma el poder deberá de enfrentar importantes desafíos de corto plazo, como la lucha contra la pandemia, avanzar en el proceso de vacunación, impulsar la reactivación económica y la generación de empleo, entre otros. Para lo cual ya deberían de tener un plan de gobierno articulado y las medidas sectoriales requeridas. Además, resulta indispensable contar con un equipo debidamente calificado y articulado.

Finalmente, una tarea prioritaria será restablecer la paz y la concordia entre los peruanos, luego de una segunda vuelta tan polarizada.