Gerente General Washington Capital

La Reserva Federal de Estados Unidos cumplió con el guion previsto. Una semana después de que la inflación estadounidense repuntara a su nivel más alto en 40 años (6.8%), el banco central reafirmó su compromiso con la estabilidad de los precios y se mostró más agresivo. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) acordó por unanimidad duplicar la reducción de las compras.

A partir del próximo enero dejará de adquirir activos por valor de 30,000 millones al mes. Con esta decisión, la Fed se encamina a concluir el tapering en marzo, tres meses antes a lo inicialmente previsto. Poco después del anuncio, el dólar se debilitaba a nivel global; sin embargo, el tipo de cambio en el Perú subía en medio de las expectativas si la empresa China MMG paralizará las operaciones de la mina Las Bambas ante el bloqueo de vías.

Sin embargo, la actual evolución del tipo de cambio del nuevo sol es producto de varios factores, no solo del tapering, sino sumamos a la ecuación un crecimiento en la fuga del capital, una relativa reducción de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el aumento de la incertidumbre política como efecto del ascenso al poder de Pedro Castillo (Perú Libre).

Por otro lado, la declaración de default de Evergrande, es otro factor que identificamos como riesgoso para la economía china, el precio de los metales y por consecuencia el tipo de cambio, ya que, de caer el sistema inmobiliario chino, este efecto puede profundizarse a gran escala. De corto plazo el Banco Central chino ha respondido disminuyendo las tasas de encaje, liberando liquidez al sector bancario.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 12.74% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado. El BCR también salió a vender al cierre de la sesión del lunes US$ 3 millones al contado (mercado spot), a un tipo de cambio promedio de S/ 4.0800 por dólar. Con esto, las ventas de la autoridad monetaria suman US$ 667 millones en noviembre y por US$ 10,689 millones en este año.

Desde la perspectiva técnica, detectamos una continua depreciación del tipo de cambio a nuevos máximos en desarrollo de la onda v) de 5 del gran ciclo alcista para el dólar iniciado a inicios del 2013. Técnicamente, el tipo de cambio se encuentra dentro de una canalización alcista el cual tiene como objetivo de corto plazo realizar nuevos máximos en la zona de 4.25 – 4.30 soles por dólar.

En conclusión, creemos que el tipo de cambio seguirá presionado al alza por los diversos factores analizados en el artículo, los cuales detectamos con mayor impacto, el aumento de la incertidumbre política, lo cual seguirá aumentando la fuga de capitales y la aceleración del tapering por parte de la FED, factores que en conclusión llevarían al tipo de cambio a valores de 4.35 – 4.45 soles por dólar hacia el 2022.