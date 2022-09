El 15 de septiembre fue un día que marcó un antes y un después dentro de la comunidad Ethereum, ya que se concretó ‘The Merge’, el comienzo de una serie de reformas orientadas a cambiar la manera en la que funciona su blockchain; específicamente de su mecanismo de consenso: de Proof of Work (PoW) hacia Proof of Stake (PoS).

Blockchain en sí es una base de datos descentralizada con ciertas características especiales, donde los datos están alojados de una forma particular, en espacios llamados “bloques”, los cuales en conjunto conforman una cadena, de ahí su nombre “cadena de bloques” o blockchain en inglés.

En un sentido práctico, los mecanismos de consenso tienen un importante rol en el proceso de decidir el siguiente bloque que conforma la cadena. Dado que estos bloques son propuestos por los partícipes de la red, es posible que existan diversos candidatos a ser el siguiente bloque; y un mecanismo de consenso facilita el obtener un ‘acuerdo’ entre los distintos partícipes.

Ethereum es actualmente una de las redes de criptoactivos más importantes del mundo, la cual permite el uso de contratos inteligentes en su blockchain. Desde su nacimiento, y previo a ‘The Merge’, el blockchain de Ethereum ha utilizado ‘Proof of Work’ como mecanismo de consenso. Esta también es la forma en la cual opera Bitcoin desde su creación. Bajo este esquema, se utiliza poder computacional para resolver un complejo problema matemático otorgado por la red, y quien lo resuelve tiene el derecho a completar la cadena con el siguiente bloque.

No obstante, en la hoja de ruta de Ethereum y de su creador, Vitalik Buterin, siempre se tuvo la intención de cambiar el mecanismo de consenso a ‘Proof of Stake’ o prueba de participación. Bajo este otro esquema, ya no se tiene que resolver un problema matemático, y más bien, se escoge de manera consensuada el siguiente bloque en función al compromiso que el partícipe tiene hacia la red. Dicho compromiso se demuestra manteniendo una determinada cantidad de su criptomoneda ‘Ether’ (ETH) dentro de la red.

El debate entre ambos mecanismos no es algo nuevo, sino un tema recurrente de discusión dentro de la industria cripto. ‘Proof of Stake’ es un mecanismo de consenso que requiere menor consumo energético que su contraparte, aunque sacrificando el gran nivel de descentralización que puede ser alcanzado con ‘Proof of Work’.

Más allá del debate, la migración representa un hecho histórico para la industria cripto, no solo por el desafío de realizar cambios en una blockchain activa y en estado operativo, sino porque una vez completada la migración se sabrá cuál es el verdadero potencial de Ethereum y el prometedor ecosistema que ha construido a su alrededor.