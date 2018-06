Startups: historias clínicas electrónicas

FOTO 13 | Ritual. La startup multivitamínica femenina Ritual fue fundada por una mujer que no podía encontrar la vitamina prenatal perfecta. Las vitaminas de Ritual contienen nueve nutrientes esenciales que las mujeres necesitan, utilizan ingredientes que pueden ser rastreados hasta sus orígenes y no tienen rellenos sintéticos. Monto total del financiamiento: US$ 15.5 millones. Inversores famosos: Troy Carter. (Foto: Ritual)