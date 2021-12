CEO adjunto de Credicorp

Siento la enorme satisfacción de haber sido parte del equipo gerencial que llevó a Credicorp a consolidarse como en el grupo financiero más grande del Perú, con presencia regional y sin duda el de mayor impacto positivo en la vida de las personas de nuestro querido país.

En estos últimos dos años, además de mis responsabilidades en los negocios, tuve el encargo de liderar los esfuerzos de la organización para diseñar e implementar la estrategia de sostenibilidad de Credicorp, apuntando a consolidar el impacto en el bienestar de clientes, colaboradores y la comunidad en general en países en los que tenemos presencia.

La ruta y los logros

Hemos avanzado enormemente en entender por qué y cómo apostar por ser negocios sostenibles. La sostenibilidad es hoy materia central de las conversaciones estratégicas a nivel directorio y gerencias, además de formar parte de los mensajes que se difunden a todos los colaboradores respecto de las prioridades de los negocios. En el diálogo con nuestros accionistas, la sostenibilidad está cada vez más presente, pues esperan mucho de Credicorp como verdadero agente de cambio.

En consecuencia, hoy somos mucho más conscientes de que al desarrollar nuestras operaciones con responsabilidad generamos mayor valor a nuestros clientes y a la sociedad. Tenemos claro que debemos consolidarnos como un agente de cambio que tiene el propósito de “contribuir a mejorar vidas acelerando los cambios que nuestros países necesitan”.

En una organización grande, diversa y compleja como la nuestra, era importante tener foco. Fue así que decidimos enfocarnos en los siguientes tres frentes de trabajo, a los que llamamos pilares: i) crear una economía más sostenible e inclusiva, ii) mejorar la salud financiera de los ciudadanos y iii) empoderar a nuestra gente para prosperar. De esta manera, tenemos claro que nuestros negocios, productos y acciones estratégicas deben apuntar a contribuir con esas prioridades.

No es casualidad que el BCP y Mibanco se hayan consolidado como aliados de millones de pequeños negocios, no solo financiando sus proyectos sino facilitándoles diversas soluciones digitales. No es accesorio que hayamos incorporado en los últimos años a más de 1.8 millones de personas al sistema financiero, ni que apostemos por capacitar miles de emprendedores y llevemos educación financiera a millones de ciudadanos a través de iniciativas desplegadas por nuestras empresas.

Las decisiones de medir y gestionar la reducción de nuestra huella de carbono, apuntando a la carbono neutralidad el 2032 y el hacer a Prima AFP, Pacífico Seguros y Credicorp Capital signatarias de los Principios PRI de Naciones Unidas y actuar acorde a ello tampoco surgieron como hechos aislados. Todo esto forma parte de decisiones estratégicas conscientes y conducentes en la misma dirección.

Para cerrar el círculo, definimos metas de sostenibilidad asociadas al negocio con impacto directo en la evaluación de desempeño y en la compensación ejecutiva.

Finalmente, desarrollamos y publicamos un reporte de sostenibilidad integrado que busca informar sobre nuestra ruta y avances a los diferentes grupos de interés. Tengo la seguridad de que el equipo humano de Credicorp consolidará el futuro sostenible de la organización.

Mirando hacia el futuro

El planeta necesita líderes convencidos e inspiradores, líderes que transmitan su visión de sostenibilidad a sus equipos y a la sociedad, líderes valientes que se atrevan a desafiar la manera tradicional de hacer negocios y se enfoquen en hacer buenos negocios que generen bienestar en la sociedad.

Invito a todos los actores del sector privado empresarial a que se sumen y sean agentes de cambio desde sus respectivas industrias, para sentar bases sólidas de países más prósperos e inclusivos.

Y los animo a hacerlo de manera relevante, asumiendo un compromiso profundo e inquebrantable con la sostenibilidad. Si soñamos con un futuro sostenible, debemos contribuir a que todos rememos en una misma dirección.