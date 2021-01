Próximos a las elecciones generales , en el Perú enfrentamos una crisis sanitaria producto de la pandemia y una incertidumbre acerca del tipo de gobierno que elegiremos para el próximo quinquenio . Pésimas experiencias recientes crean un ambiente político poco sofisticado , donde las propuestas programáticas ,si existen , buscan remediar errores , contienen propósito de enmienda , cambios estructurales o solamente cosméticos , en fin , nada claro , nada enfocado , todo difuso , gris , inexplicable e inentendible no por complejo sino por pobre .

Digamos que los sistemas políticos de Occidente tampoco viven su mejor momento . Un reciente artículo en The Economist titulado " Madison Nighmare " se refiere a la invasión del Capitolio como un evento crítico para la democracia . Cada vez mas , la población se muestra descontrolada . Ya las políticas tradicionales no alcanzan . Las sociedades capitalistas avanzadas , caracterizadas como dice Marcuse en " El Hombre Unidimensional " por sistemas de control , por mecanismos de represión que buscan acallar la oposición fuera del sistema , que por medio de la tecnología , los medios de comunicación , el sistema educativo , han creado condiciones que le permiten a las grandes corporaciones el ejercicio del poder , comienzan a mostrar fisuras, y no menores.

El citado articulo luego de hacer un repaso desde los griegos , pasando por Platon , Aristoteles , Maquiavello , textualmente expresa " The age of democratic naivety died on January 6th . Its time for an age of democratic sophistication . Democracies may well be the best safeguard against mob rule , as liberals have been preaching for centuries . But they can be succesful only if countries put the necessary effort into nurturing democratic institutions : guarding against too much inequality ………. "

Continua " …. Otherwise , the rule of the people will endeed become the rule of the mob , and the stable democratic order that flourished from the second war onwards will look like a brief historical curiosity "

En otras palabras , toca con urgencia darle contenido económico y de igualdad en general a la democracia del voto . Educar es una parte , dar salud a todos , otra .

Naturalmente , no discriminar es parte de la esencia de un sistema justo .

En el Perú , si hay vacunas , deben ser para todos . Si no hay playa ni mar , nadie , salvo los deportistas la disfrutan . Hemos visto la captura de un yate en el Callao . Buen ejemplo . Expandir la vigilancia donde los privilegios son una constante es una obligación legal y moral de las autoridades .

Regresando a Marcuse , él , en el Prefacio de la obra citada , que a propósito data de 1964 , nos dice " Es preciso despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica de mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación inhumanas . Esta es la tarea . Comienza con la educación de la conciencia, el saber , la obervación y el sentimiento que aprehende lo que sucede : el crimen contra la humanidad. La justificación del trabajo intelectual reside en esta tarea y hoy el trabajo intelectual necesita ser justificado "

Vemos una sintonía entre ambas propuestas . Una que anticipaba la necesidad de junto a la oposición al sistema , fomentar la solidaridad , la otra mas que visionaria es de diagnostico : el sistema no dá para mas. Toca promover el cambio , pronto , muy pronto . Sino lamentaremos las consecuencias .