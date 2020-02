Por Credicorp Capital

Resumen principal

Los índices de referencia de la región andina mantienen en febrero un desempeño negativo, continuando las caídas registradas en enero, aunque en el presente mes los retrocesos se estarían moderando. De este modo, en términos acumulados, en lo que va del 2020 (hasta inicios de esta semana), los índices de referencia de Chile, Colombia y Perú vienen cayendo 11.9%, 7.6% y 8.6%, respectivamente, medidos en dólares. Sin embargo, buena parte de este desempeño negativo responde a la depreciación de las monedas locales frente al US$ (7.6% el peso chileno, 4.6% el peso colombiano y 2.8% el sol peruano). Así, la desvalorización de estos tres mercados, neta de la depreciación cambiaria, viene acumulando 4.3% para el mercado chileno, 3% para el colombiano y 5.8% para el peruano, siendo este último el más afectado.

Perú

La incertidumbre sobre la duración y el alcance de los efectos de la erupción de coronavirus en Asia es el principal factor disruptivo en los mercados accionarios emergentes desde que comenzó el año, y en la región andina está impactando especialmente al mercado peruano, con retrocesos YTD en los precios internacionales de metales base (cobre, zinc, plomo y estaño). Por ahora es difícil prever una reversión de las expectativas negativas sobre la demanda global de estos metales, en tanto la mencionada incertidumbre se mantiene inalterada. De otro lado, siguen ausentes “drivers” domésticos que mejoren las expectativas sobre la inversión privada y el desempeño de las principales empresas del índice local, en tanto que la coordinación entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso se centraría en culminar las reformas política y judicial, y el destrabe de grandes proyectos de infraestructura sigue muy lento. Aunque para el mercado accionario local mantenemos la recomendación de “subponderar”, vemos potencial alcista de corto plazo en nombres específicos vinculados al sector eléctrico y especialmente al consumo privado; dicho potencial responde más a estrategias que vienen llevando a cabo tales emisores, que a la dinámica de sus respectivos sectores.

Chile

El mercado de acciones continúa mostrando bajos niveles de actividad de inversionistas locales y extranjeros, lo que refleja las preocupaciones sobre el próximo proceso constitucional y su impacto potencial en el crecimiento de largo plazo. En este contexto, las acciones de mejor desempeño aún son las de empresas menos expuestas al consumo privado y a riesgos regulatorios. En términos generales, continuamos siendo cautelosos con el mercado, en tanto nos acercamos al inicio de las campañas a favor y en contra de una nueva Constitución (plebiscito a realizarse en abril), y por tanto buscamos acciones con limitada exposición a la crisis actual y al ciclo económico y con menor incertidumbre respecto a ganancias previstas para los próximos 12 meses. De este modo, mantenemos nuestra recomendación “neutral” para el mercado chileno, pues oportunidades atractivas podrían surgir tras las recientes caídas en precios. En este sentido, seguimos considerando a Engie Chile, Concha y Toro y Parque Arauco como nuestras acciones preferidas desde una perspectiva de mediano plazo.

Colombia

Estamos igualmente manteniendo nuestra recomendación de “sobreponderar” para el mercado accionario colombiano, en la medida en que el panorama para un sólido crecimiento del consumo privado sigue en pie, sustentado en: i) el crecimiento de los salarios reales, ii) fuerte aceleración del saldo de créditos de consumo, iii) mayores entradas de capital vía remesas del exterior, y iv) un panorama estable para la inflación y las tasas de interés. En línea con este contexto, nuestra estrategia en acciones se mantiene enfocada en el sector bancario local (pese a resultados relativamente débiles en noviembre 2019, prevemos un buen desempeño del sector en 2020). De otro lado, nuestro universo de acciones del mercado colombiano está actualmente negociando, en promedio, a múltiplos P/E y EV/EBITDA Forward (12 meses) de una desviación estándar por debajo de los niveles de precios promedio de los últimos tres años, dejando un espacio atractivo para ver una apreciación en distintos nombres. De esta forma, Bancolombia, Davivienda y Canacol siguen siendo nuestras acciones preferidas desde una óptica de mediano plazo.

Por Daniel Córdova, Head de Research Renta Variable de Credicorp Capital Perú

Selectivos, nuevamente

Las perspectivas de potenciales “drivers” externos se han continuado deteriorando en las últimas semanas con la irrupción del coronavirus, sin previsión de cuándo se revierta el impacto negativo sobre los precios de metales base. No obstante, aún revertido este efecto sobre las acciones mineras locales, seguiremos teniendo el impacto adverso generado por las tensiones económicas y comerciales entre EE.UU. y China, que deberían determinar nuevos niveles de mediano plazo para los precios de las materias primas.

En el ámbito interno en Perú, el inicio hacia fines del presente año del ciclo electoral 2021 podría limitar el potencial alcista del mercado, en particular para aquellos títulos vinculados al ciclo de inversión privada no minera. No obstante, el reciente retroceso del mercado al mismo tiempo sigue revelando oportunidades de inversión con sólidos fundamentos específicos en empresas de consumo y retail, más resistentes a nuevas correcciones y cuyo potencial de apreciación de mediano plazo se sustenta en la mayor penetración del sector formal en dichos sectores.