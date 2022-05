Director independiente de empresas

En el mundo empresarial existe un análisis muy simple que nos permite tener una rápida y certera visión de la eficacia de la gestión que tiene una empresa, con solo examinar cualitativamente a cuatro factores claves.

Este análisis, como muchos otros utilizados por las empresas, son también aplicables a otros entes de gestión, como asociaciones, gremios, instituciones públicas y, por supuesto, a los gobiernos.

Me estoy refiriendo al Análisis de las cuatro E (A4E), en el cual se revisa el nivel de cumplimiento que tiene la organización en estos cuatro factores:

Ética: Toda organización eficaz tiene como valor central a la ética e integridad, el cual tiene que estar enraizado en su cultura y debe contar con un código de sanciones muy firme. Estrategia: Toda organización eficaz tiene un propósito, una visión y una misión definidas, así como un adecuado plan estratégico de corto, mediano y largo plazo. Equipo: Toda organización eficaz tiene un efectivo liderazgo y un equipo con la experiencia y competencias requeridas y que trabaja coordinadamente (trabajo en equipo). Ejecución: El equipo de una organización eficaz debe tener una gran capacidad de ejecución para implementar correcta y oportunamente el plan estratégico.

Para contar con una alta eficacia de gestión se debe tener un alto nivel de cumplimiento en los cuatro factores, sin excepción. Basta que no se cumpla en uno de ellos para que no se logre la eficacia esperada. Peor aún si no se cumple en más de uno.

Una organización con un bajo estándar ético no será nunca eficaz o, en todo caso, lo será de manera efímera, así tenga un buen plan, un buen equipo y una buena capacidad de ejecución.

De igual manera, una empresa muy ética, pero que no cuenta con un buen plan estratégico o que no tiene un equipo idóneo o que no tiene capacidad de ejecución, tampoco será eficaz.

Recomiendo a los directores de empresas u otras organizaciones que hagan este simple ejercicio y determinen el nivel de eficacia de gestión de su organización y, en caso identifiquen alguna necesidad de mejora, hagan los ajustes necesarios para mejorarla.

Como comenté, este análisis también se puede aplicar a los gobiernos, pero creo que en nuestro caso es completamente innecesario, porque el resultado salta a la vista de inmediato.

Es muy claro que este improvisado gobierno no tiene ningún plan de gobierno, su equipo está conformado en su mayoría por personas sin las calificaciones requeridas, su capacidad de gestión es realmente nula y, lo peor de todo, la incapacidad moral reina a todo nivel. ¡Cero de nota en todos los factores!

Sin embargo, en su verdadero objetivo totalitario de toma del poder total para someter y saquear al país, sí que están bien enfocados y siguen avanzando disciplinadamente, ante una oposición que sigue irresponsablemente dividida, pasiva y sin liderazgo. ¡Triste conclusión!