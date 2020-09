Consultora Asociada LHH DBM Perú

Todos, mi estimado lector, tenemos un AS bajo la manga a la hora de postular a un puesto de trabajo. Seguramente está pensando que es el Curriculum Vitae (CV), pero no. El CV es nuestra mejor carta en la mano, pero el AS, el truco, la ventaja, está en saber cómo postular en los diferentes canales de recolocación.

¿Está buscando visibilidad en LinkedIn? Muchos piensan que abrir una cuenta y llenar los campos es suficiente. Repare en que, además, debe esparcir por todo su perfil sus palabras clave, sus cualidades esenciales, aquello que lo hacen único y por lo tanto le significan el valor diferenciador de su marca personal. Son sus “etiquetas de gran impacto”, como: planificación, gestión, resultados, cliente, trabajo en equipo, comunicación, etc. Son los “tag” que se desprenden principalmente, de una buena descripción de sus logros laborales.

Dicho esto, entonces complete en el campo “Experiencia”, no sólo la descripción de las organizaciones en las que ha laborado y su función principal, más bien describa sus aportes a la empresa en términos de logros.

Mucha atención a su frase titular, la que va debajo de su foto, ¡Ah y la foto! No es cualquiera, califique sus fotos de perfil en esta y otras cuentas en redes sociales como la estrategia visual más importante de su plan de recolocación. Que su frase y su foto en LinkedIn den el mismo mensaje, que nos digan quién es usted y, sobre todo, que nos inviten a mirar el resto de la información. ¡Atención! Nunca debe aparecer como titular una posición en la que ya no trabaja, mantenga su perfil actualizado siempre, incluso cuando se recoloque en una nueva posición laboral.

Ingrese con atención los datos de contacto, pero también revise en los ajustes y privacidad de su cuenta, quién puede acceder a ellos. Lo aconsejable es que todos en la red de LinkedIn puedan hacerlo. Algunas personas tienen un perfil muy bueno, pero han limitado su visibilidad a sólo sus contactos de 1er o 2do grado y entonces, muy pocos los encuentran. ¡Déjese ver! Esa es la idea.

Los contactos en 1er o 2do grado son las personas a las que solicitamos contacto directamente o las que nos han pedido y aceptamos, convirtiendose en contactos de 1er grado. Los contactos de sus contactos son los de 2do grado y así sucesivamente, lo que demuestra porqué LinkedIn es una Red.

Es importante tejer estratégicamente nuestra Red. Invitar y aceptar el contacto de las personas que sumen a nuestros intereses de ampliar una malla profesional, técnica o laboral. No se resienta si alguien no contesta a su convocatoria, piense de buena fe: o la persona no lee con frecuencia la página y no está actualizada en ella; o sencillamente, no aportamos a los intereses de su red. No es personal, es táctico.

Una forma de mostrar nuestro interés en determinadas empresas es a través de la sección “intereses” de linkedIn. Necesitamos registrar recomendaciones de antiguos jefes, colaboradores o clientes; y, además, invitarlos a que validen nuestras aptitudes, seguramente tendremos contactos que nos conocen bien y que con gusto lo harán.

No desestime sus logros deportivos, aficiones culturales, actividades en voluntariados sociales o sus emprendimientos, hay campos para sacar lustre a las certificaciones, licencias y logros. Debemos considerar que muchas habilidades blandas, buscadas y apreciadas hoy más que nunca, las hemos desarrollado con mucho esfuerzo en distintos ámbitos de nuestra vida y LinkedIn permite que los exponga también junto con las competencias y experiencias profesionales; finalmente, este perfil nos representa de manera integral.

Y así, valga la comparación con tener un AS bajo la manga, pero no deje al azar su destino profesional. Condúzcalo estratégicamente, aprenda a postular, saque ventaja de sus propias capacidades y hágalas visibles.