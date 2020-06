Opinión







¿Se reinician o no las fiscalizaciones? "No estaría claro qué ocurriría a partir del 1° de julio, en donde solo existirá Estado de Emergencia, pero no cuarentena en horarios hábiles para entidades como Sunat (de acuerdo al Decreto Supremo No. 116-2020-PCM del pasado 26.06). Hablamos de Lima", señala Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las universidades del Pacífico y UPC.