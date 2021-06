Gerenta Comercial de Sanitas

En momentos de pandemia, la prevención de enfermedades cobra un gran nivel de importancia en el cuidado de la salud y bienestar. En el caso de emprendedores que tienen trabajadores a su cargo, garantizar su atención médica regular podría resultar en una reducción de costos significativos, comparados con atender una enfermedad no prevista. Si bien esto puede sonar un poco complicado, existen tres acciones que pueden facilitarnos esta meta: presupuestar las prestaciones, cuidar el “efecto tijera”, y establecer una estrategia de prevención.

Es necesario que el emprendedor tenga en cuenta que adquirir un seguro es un gasto fijo y mensual, por lo que es vital tener de manera clara y ordenada su flujo de caja. Esto se traduce en contar con la sostenibilidad necesaria para poder cubrir un seguro de salud adecuado tanto para ellos mismos como para sus colaboradores. Mantener un presupuesto ordenado disminuirá futuras sorpresas y gastos no considerados.

Evitar el “efecto tijera” va muy de la mano con lo anterior. Este efecto se da cuando, por distintas razones (como aumentar el inventario, realizar pagos no mapeados, o tener que cubrir la ausencia de un trabajador cuya enfermedad se pudo prevenir) se realizan desembolsos antes de tener más ingresos o ganancias. De esta forma, se van “cortando” las ganancias que se puedan percibir más adelante. Esto suele darse cuando no controlamos el inventario, o no hacemos un cálculo correcto de riesgos que podrían presentarse relacionados a la salud de los trabajadores, generando una saturación de demanda a costos no tan convenientes. Considerar esto y hacer cálculos precisos sobre cualquier decisión que se tome con nuestro emprendimiento, aportará a tener una salud financiera estable y con menos riesgos.

Finalmente, y no menos importante, es establecer una estrategia de prevención. Siguiendo la coyuntura, establecer protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus es más que necesario, mas no lo único que se debe realizar. Tener vías de comunicación que recuerde a nuestros trabajadores realizar sus chequeos anuales, brindarles consejos para cuidar su salud, o realizar alguna pequeña campaña de despistaje de enfermedades son acciones que, al mediano plazo, contribuirán en la salud y el desempeño de los colaboradores. Estas vías de comunicación, además, nos permitirán reforzar el uso de los recursos que ahora el mercado nos ofrece, como webinars, talleres y conversatorios sobre temas de prevención, salud y otros relacionados.

En conclusión, es necesario que los emprendedores incluyan el cuidado de la salud de sus trabajadores. Esto permitirá balancear de manera correcta las finanzas. Solo de esta manera, responsable y disciplinada, podremos asegurar que nuestro emprendimiento goce de una larga vida en el mercado, y de un sentido de compromiso mutuo y humano entre la relación empleador-trabajador.